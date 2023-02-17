華爾街大行高盛：Fed今年還會升息3次 每次升1碼

根據路透周五（17 日）報導，華爾街大行高盛預估聯準會（Fed）今年還會升息 3 次，每次升息 1 碼（25 個基點），此前美國本周公布的經濟數據顯示通膨依然頑強，而就業市場表現強勁。

根據美國昨日公布數據，1 月生產者物價指數（PPI）增幅為 7 個月來最大，與此同時上周初領失業金人數也意外下滑，凸顯就業市場火熱。

高盛旗下 Jan Hatzius 領導的經濟學家團隊在周四的報告中寫道：「有鑑於強勁的經濟成長和更加堅挺的通膨數據，我們把 6 月升息 1 碼的預期上調，基準利率峰值為 5.25%-5.5%。」而貨幣市場目前預估的 7 月終點利率為 5.3%。

在最近美國數據公布後，歐洲投行瑞銀（UBS）預估，Fed 將在 3、5 兩月的會議上升息 1 碼，這可能將聯邦基金利率維持在 5%-5.25% 的區間，而在此之後，預料聯邦公開市場委員會（FOMC）將扭轉局面，在 9 月的會議上開始降息。

摩根大通在最近的美國數據發布前預測，6 月底的終點利率為 5.1%，而美銀全球研究（BofA Global Research）則預測，今年年底的終點利率在 5%-5.25% 之間。此前美銀還預測會有兩次升息，每次升息 1 碼。

在最新數據公布前接受路透調查大部分分析師表示，他們預估 Fed 在未來幾個月將至少在升息兩次，並有進一步升息的風險，不過他們都預估 Fed 今年不會降息。

美股開盤前，主要指數期貨全面走低，標普 500 指數期貨跌近 0.7%，而那斯達克 100 指數期貨跌近 1%，而道瓊指數期貨跌近 0.5%。美國 10 年期公債殖利率則升至 3.843%、美元指數也攀升至 104.49。