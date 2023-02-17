美股盤前：百度智能雲5月提供「文心一言」的API接口供用戶使用!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午４點 28 分)：

■ 道瓊指數：下跌 170 點，跌幅 -0.50% 至 33569。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 108.75，跌幅 -0.87% 至 12373.75。

■ 標普 500 指數：下跌 28.50，跌幅 -0.70% 至 4071.25。

【今日總經數據】美國進出口價格、英國零售銷售。

二、美股盤前關注重點

1. 中氣球爭議，拜登將與習近平通話：先前中國間諜氣球飄至美國領土上空後遭美國擊落，昨日美國總統拜登在電視訪談中表示，他期望從中國領導人習近平那裏得到針對此次事件的答覆。

且表示美國外交官將向中國同行提出這個問題，並追究責任。除此之外，拜登也表示對於在 2 月 4 日要求美國軍方擊落氣球並不表示後悔；中國外交官汪文斌昨日於新聞發布會上表示，美國此舉純屬政治操弄和惡意炒作，中方對此強烈不滿，堅決反對。

2. Instagram 增加「Channels」廣播頻道：社交網站 IG 昨日宣布增加名為「Channels」的廣播頻道功能，創作者可以在該頻道更新內容，粉絲不能在其中發帖，但可以發送表情符號和投票。

IG 母公司 Meta Platforms CEO 祖克伯表示將自己的頻道命名為 Meta Channels，且表示將在此處發表公司的產品新聞，除此之外 Messenger 和 Facebook 也將在未來新增此功能。

3. 百度智能雲 5 月提供「文心一言」的 API 接口供用戶使用：百度集團 (BIDU.US) 在「文心一言」的揭秘之旅內部分享會上表示「文心一言」與搜索引擎的結合會帶給搜索引擎的變革，提供全新的交互方式，獨特的生成式內容，將擴大場景應用和市場規模。此也將提供全新的流量入口，讓流量、用戶和商業價值快速增長，此外，百度集團表示，預計百度智能雲將於 5 月提供「文心一言」的 API 接口供用戶使用。

4. 美國勞工部昨晚公布 1 月 PPI 數據：月增率自 - 0.2% 上升至 0.7%，高於市場預期的 0.4%。年增率自 6.5% 降至 6%，為去年 3 月以來最低漲幅，高於市場預期的 5.4%。核心 PPI 月增率自 0.3% 上升至 0.5%，高於市場預期的 0.3%。年增率自 5.8% 放緩至 5.4%，但也高於市場預期的 4.9%。整體來看，除食品價格略為下降，其他項目皆普遍回升。其中主要增幅為能源價格，月增率自 - 6.7% 升至 5%。整體 PPI 數據超於市場預期，因而再度引發聯準會官員持續維持近期的緊縮基調。

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