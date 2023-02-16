美上周初領失業金人數意外下滑至19.4萬人 低於預期

美國勞工部周四（16 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.4 萬人，低於市場預期的 20 萬人，較修正後前值 19.5 萬人減少 1 千人，人數連續 5 周低於 20 萬，凸顯就業市場強勁，而上周續領失業金人數則持續攀升。

截至 2 月 11 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19.4 萬人，低於市場預期的 20 萬人，較上周的修正後的 19.5 萬人減少 1 千人，4 周移動平均值報 18.95 萬人。

截至 2 月 4 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 169.6 萬人，較上周修正後的 168 萬人增加 1.6 萬人，略高於市場預期的 169.5 萬人，4 周移動平均值報 167.3 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管科技業和利率敏感產業大舉裁員，淡出領失業金人數仍較低。一些被資遣的員工可能會找到新工作或因資遣費而延遲申請失業金補助。

目前美國就業市場仍然吃緊，日前有報告指出 1 月小企業的職位空缺比例有所增加，另外近期非農就業報告顯示失業率也維持在 53 年來新低。

牛津經濟研究院首席美國分析師 Michael Pearce 表示，就業市場狀況依然異常吃緊，這與大多數指標一致，表明就業市場仍有足夠動力，可能讓 Fed 在 3、5 兩月的會議上持續升息。

儘管金融市場已預估 Fed 可能在 3、5 兩月升息 1 碼，但按照目前的經濟數據來看，6 月可能還會繼續升息。