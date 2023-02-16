WSJ：芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比有望出任Fed副主席

華爾街日報（WSJ）周三（15 日）援引知情人士消息報導，白宮正在考慮提名上月就任的芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）為聯準會（Fed）副主席，填補現任副主席布蘭納德（Lael Brainard）出任拜登經濟顧問委員會主任之後所留下的職位空缺。

現年 53 歲的古爾斯比曾任美國前總統歐巴馬的高級經濟顧問，在今年被任命為芝加哥聯準銀行總裁前，他是芝加哥大學布斯商學院（Booth School of Business）的經濟學教授。

古爾斯比在 Fed 於 1 月 31 日至 2 月 1 日的貨幣政策會議上投票贊成升息 1 碼（25 個基點）。他自去年 12 月擔任芝加哥聯準銀行總裁以來，從未公開發表自己的貨幣政策觀點，但去年加入 Fed 之前，曾公開警告過度升息與升息不足的風險。

對於華爾街日報的報導，古爾斯比並未立即回應置評請求。美國總統周二宣布他將任命現任 Fed 副主席布蘭納德為國家經濟委員會主任，布蘭納德將於下周離開 Fed。

古爾斯比在去年 11 月接受媒體採訪時曾表示，現在說通膨是否已經觸頂還維持過早，通膨降溫速度可能不會如大眾所期待的那樣快。他當時還表示，現在說 Fed 會把利率升到多高也還早，這取決通膨走勢，如果通膨比預期糟，那就沒有「終點利率」，央行會持續升息直到成功阻止通膨。

知情人士表示，拜登尚未就 Fed 副主席人選做出最終決定。但白宮的部分人士表示，總統希望在為來幾周內宣布候選人。

華爾街日報報導指出，倘若拜登選擇古爾斯比，他可能會面臨進步派議員和外部倡導人士的批評，這些人士呼籲總統提拔一名有色人種擔任 Fed 領導人。鮑爾和 Fed 負責監管的副主席巴爾（Michael Barr）都是白人，而紐約聯準備銀行總裁威廉斯也是白人。

一些知情人士表示，其他的競爭者還包括 Fed 理事庫克和波士頓聯準銀行總裁柯林斯，她們兩位都是黑人。