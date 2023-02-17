鉅亨美股雷達：應材本季財測優 特斯拉在美召回逾36萬輛電動車

美股重要看點：

市場持續消化通膨數據及聯準會 (Fed) 官員談話以評估政策動向。美國 10 年期公債殖利率來到 3.906%。美股期貨週五 (17 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.53%，標普 500 期貨跌 0.76%，那斯達克 100 期貨跌 1.02%。

美國勞工部周四 (16 日) 公布的數據顯示，今年 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，為去年 3 月以來最低漲幅，高於市場預期的 5.4% ，但低於修正後前值為 6.5%。數據表明通美國通膨逐雖然正在降溫路上，但速度已經減緩，聯準會 (Fed) 未來升息的壓力不小。

克利夫蘭 Fed 行長梅斯特 (Loretta Mester) 周四表示，通膨仍然過高，並指出她對升息持開放態度，幅度超過其同事在上次貨幣政策會議上的要求。

她在演說中表示，Fed「在將政策從非常寬鬆轉變為限制性立場方面取得了可觀的進展，但我相信還有更多工作要做。」「此時此刻，即將公布的數據並沒有改變我的觀點，我們需要將聯邦基金利率提高到 5% 以上並保持一段時間，以充分限制通膨，以確保通膨可以一路回到 2% 。」

聯準會 (Fed) 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (16 日) 也表態支持，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 3 月升息 2 碼，預期終點利率將達 5.375%。

布拉德認為，今年需要進一步升息來維持通膨降溫速度，即便目前美國經濟持續增長且勞動力市場強勁，持續升息有助於穩定 2023 年的通膨趨緩的態勢。

投資人周五將關注瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金和 Fed 理事鮑曼的評論，以尋找有關預期政策舉措的更多線索。

根據芝商所 FedWatch 顯示，目前市場預估 3 月及 5 月利率會議將分別再升息 1 碼至 5.0%~5.25% 後，將維持利率不變至 11 月份，降息預期推遲至明年。

數據顯示，標準普爾 500 指數有超過三分之二的成份股公司公佈了財報，約 79% 的科技公司業績成功超過了下調後的利潤預期，較第三季的 74% 有所改善。然而，該產業大部分公司營收表現低於預期，只有約一半的公司實現預期，低於第三季的 59%。

資管公司 Jensen Investment Management 投資組合經理 Kevin Walkush 說道，如今市場面臨的是巨大不確定性的一年。今年迄今，股市強勁的漲幅更多的是期盼，而不是今年實際將如何發展。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月領先指標，前值 110.6

重要個股動態：

美國最大餐飲外賣平台 DoorDash (DASH-US) 周四 (16 日) 公布第四季營收，高於預期，且第一季財測樂觀。

DoorDash 稱，第四季虧損雖高於預期，但其原因是收購芬蘭食品配送公司 Wolt 相關費用，以及去年 11 月裁員 1,250 人相關股票補償費用。

DASH 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (16 日) 公布本季銷售展望強勁，主要受惠於市場對車用和工業晶片生產設備的需求。

應材表示，今年整體經濟和半導體產業都面臨挑戰，但關鍵技術轉變、差異化產品的大量積壓訂單加上持續成長的服務業務，使公司更具彈性，今年表現有機會勝過整體產業水準。

AMAT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四 (16 日) 表示，特斯拉將在美國召回 362,758 輛電動車，因為這些車輛安裝的「全自動輔助駕駛」(FSD)Beta 軟體有導致車禍事故的風險。

對此，特斯拉預估會在 4 月 15 日前透過「空中下載」(OTA) 方式更新軟體，並且表示目前還不清楚有任何傷亡事故可能與召回問題有關。