〈財報〉車用、工業晶片設備需求強 應材本季財測優 盤後走高

美國半導體設備廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (16 日) 公布本季銷售展望強勁，主要受惠於市場對車用和工業晶片生產設備的需求，消息一度激勵盤後股價勁揚逾 3%。

FY 2023 Q2 財測 v.s. Refinitiv 分析師平均預期

淨銷售額：64 億美元 ±4 億美元 v.s. 62.9 億美元

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：1.66 美元至 2.02 美元

應材表示，今年整體經濟和半導體產業都面臨挑戰，但關鍵技術轉變、差異化產品的大量積壓訂單加上持續成長的服務業務，使公司更具彈性，今年表現有機會勝過整體產業水準。

面對晶片供過於求的情況，導致許多最大客戶今年削減工廠及設備訂單，但應材給出的最新展望顯示，對車用晶片的需求仍促使客戶增加產能．

執行長 Gary Dickerson 表示，雖然這類產品通常是由舊型設備所生產，但客戶正在增加產能以滿足需求，人們低估了這項業務的實力。

包含亞德諾半導體 (Analog Devices)、格芯(GlobalFoundries) 等晶片商此前指出，部分類型的半導體供應依舊短缺，尤其是在汽車、工廠設備和智能聯網設備方面的應用，台積電 (TSMC) 也曾指出建立這類生產能力的重要性。

不過，供應鏈挑戰依然存在，應材表示，其中一家供應商近期爆出資安事件，預估本季將為公司帶來 2.5 億美元的營收損失。雖然沒有透露供應商名稱，但外界認為應材所指的應為萬機科技 (MKS Instruments)。

展望 2023 會計年度，應材預估，在美國祭出對中出口管制的影響下，全年營收損失將高達 25 億美元，但若美國政府授予更多許可，則損失可望縮小至 15 億至 20 億美元。

Q1(截至 1/29) 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 分析師平均預期

淨銷售額：67.4 億美元 (年增 7%) v.s. 66.9 億美元

EPS：2.03 美元 (年增 7%) v.s. 1.93 美元

毛利率：46.8%(年減 0.5%)

營益率：29.5%(年減 2.2%)

根據財報，應材 Q1 半導體系統營收約 51.6 億美元，年增 13%，晶圓代工和邏輯晶片相關銷售的收入占比上升至 77%，DRAM 和快閃記憶體占比分別下滑至 13% 和 10%。

Q1 全球服務收入為 13.7 億美元，年增 3.7%，但面板與相關產品部門收入較去年同期腰斬，至 1.67 億美元。

應材 (AMAT-US) 周四收跌 3.41% 至每股 115.39 美元，受樂觀財報與財測激勵，盤後股價一度上漲逾 3%，截稿前漲幅收斂至約 1%。