〈財報〉WeWork上季業績不佳 但裁員計畫已見成效

共享辦公室租賃公司 WeWork(WE-US) 周四（16 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季與全年財報，儘管第四季利潤低於華爾街分析師預期，但裁員計畫已見成效，顯示未來盈利的一線潛力。

財報顯示，WeWork 去年第四季（截至 12/31）營收年增 18% 至 8.48 億美元，低於分析師預期的 8.59 億美元；上季淨損報 5.27 億美元，高於分析師預估的 3.28 億美元，去年同期虧損 8.03 億美元；經調整後 EBITDA 虧損 2,600 萬美元，而去年同期為虧損 2.83 億美元。

值得注意的是，WeWork 去年 12 月經調整後 EBITDA 轉正，為其在 2021 年首次公開發行（IPO）以來首見。該公司在 2019 年 IPO 失敗後，再加上全球新冠疫情的沉重打擊，執行長 Sandeep Mathrani 一直在削減開支，朝著轉虧為盈的方向努力，儘管離實現盈利還有很長的一段路要走。

2022 年全年，WeWork 營收報 32.45 億美元，而 2021 年為 25.70 美元；去年淨損報 22.5 億美元，而 2021 年淨損報 46.32 億美元。

展望未來，WeWork 預估今年第一季營收介在 8.3 億至 8.55 億美元，經調整後 EBITDA 介在虧損 2,500 萬美元至收支平衡。該公司還預估，今年有望實現現金流轉正。

WeWork 上月表示計劃在全球範圍內裁撤 300 人，另外還宣布退出美國 40 家門市。