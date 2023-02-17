自駕軟體有安全疑慮 特斯拉在美召回逾36萬輛電動車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周四（16 日）表示，特斯拉將在美國召回 362,758 輛電動車，因為這些車輛安裝的「全自動輔助駕駛」（FSD）Beta 軟體有導致車禍事故的風險。

消息傳出後，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價小跌 0.86%，每股暫報 212.41 美元。

此次召回的車型包括 2016-2023 年的 Model S 與 Model X、2017-2023 年的 Model 3 以及 2020-2023 年的 Model Y，這些車款都配有或安裝 FSD Beta 軟體。

NHTSA 表示，該軟體會讓特斯拉以非法或不可預知的方式超速或通過十字路口，例如闖黃燈，而且還會在某些僅限轉彎的車道上變道繼續直線行駛，增加車禍事故風險。

對此，特斯拉預估會在 4 月 15 日前透過「空中下載」（OTA）方式更新軟體，並且表示目前還不清楚有任何傷亡事故可能與召回問題有關。

此外，該監管機構還表示，已在今年 1 月 25 日對特斯拉發出第一次通知，反應已發現與 FSD Beta 在 4 個特定道路環境中某些操作特性相關的潛在問題，並要求特斯拉提交召回申請。

而在首次通知後的幾天內，特斯拉曾多次與 NHTSA 會面。據該機構表示，特斯拉不同意其分析結果，但在 2 月 7 日決定進行召回，並稱是「出於非常謹慎的考慮」。

就在去年，特斯拉在美國曾召回進 5.4 萬輛安裝 FSD Beta 軟體的電動車，該軟體會讓部分車款沒辦法在某些十字路口完全停下來，進而帶來安全風險。