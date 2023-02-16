〈財報〉Shake Shack上季業績符合預期 股價躍升

Shake Shack (SHAK-US) 周四 (16 日) 公布的上季獲利基本符合預期，股價在盤前交易上漲近 4%。

在其第 4 季財報中，Shake Shack 的營收和獲利略高於預期。該公司在 1 月曾公布未經審計的 2022 年第 4 季初步業績。

該公司第 4 季業績與華爾街的預期相比如下：

●營收 2.385 億美元，略高於預期的 2.382 億美元

●調整後每股虧損 0.06 美元，低於預期的虧損 0.11 美元

●同店銷售額成長 5.1% ，低於預期的 5.16%

每股雖然虧損 6 美分，但優於華爾街預期。直營店營收達 2.299 億美元，而加盟店營收則為 860 萬美元。本季由於通貨膨脹持續，該公司營運虧損 630 萬美元。營業獲利與報告初值相似，為 4320 萬美元，占 Shack 銷售額的 18.8%。本季淨虧損總額為 1110 萬美元。

該公司整個財年營收 9.005 億美元，同比成長 21.7%，而全系統銷售額成長 22.7%。同店銷售額也有所增加，較 2021 年增加了 7.8%。全年營業虧損為 2690 萬美元。

2022 年，該公司在美國開設了 36 家門市，此外還在中國 4 個城市開設了 33 家全新加盟店，因為該公司大舉押注亞洲的加盟業務發展戰略。

在 2022 年下跌超過 40% 後，Shake Shack 股價今年來上漲超過 40%。

對於 2023 年全年，Shake Shack 預計將在美國開設近 40 家直營門市和 25 至 30 家加盟店。

Shake Shack CEO 加魯提 (Randy Garutti) 上月表示，該公司 2023 年「可能再開設 10 到 15 條得來速車道」。目前，該公司經營著 11 個得來速門市，其中 9 個於去年開業。

該公司表示，每個得來速門市的年銷售額應超過 400 萬美元。相較之下，傳統公司直營店的銷售額為 380 萬美元。Shake Shack 表示，得來速的營業獲利率應該與直營店平均水平相當或更高。

該公司表示，對於 2023 年第 1 季，預計總營收將在 2.345 億美元至 2.43 億美元之間，同店銷售額將處於中高個位數，營業獲利率約為 16% 至 18%。

Wedbush 分析師塞泰安 (Nick Setyan) 表示，2023 年第 1 季的同店銷售財測可能會得到提升，他對該股的目標價為 55 美元，評級為中性。