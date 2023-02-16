鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)目標價調升至135.5元，幅度約11.52%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)提出目標價估值：中位數由121.5元上修至135.5元，調升幅度11.52%。其中最高估值180元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予美食-KY(2723-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
美食-KY(2723-TW)今(16日)收盤價為160元。近5日股價上漲2.26%，相關觀光類指數近5日上漲4.29%，台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。