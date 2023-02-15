盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.15%報166.0元，成交4,591張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.15%，15日09:49報166.0元，成交4,591張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲8.39%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.07%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,426 張
- 外資買賣超：+1,703 張
- 投信買賣超：+35 張
- 自營商買賣超：-312 張
- 融資增減：-330 張
- 融券增減：+33 張
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+29.33%
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原投組報酬率
+23.56%
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投組標的成分
40%
2732
20%
2743
20%
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