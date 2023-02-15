盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.15%報166.0元，成交4,591張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.15%，15日09:49報166.0元，成交4,591張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價上漲8.39%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.07%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,426 張
  • 外資買賣超：+1,703 張
  • 投信買賣超：+35 張
  • 自營商買賣超：-312 張
  • 融資增減：-330 張
  • 融券增減：+33 張

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