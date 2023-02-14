鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至5.77元，預估目標價為135.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.8元下修至5.77元，其中最高估值7.15元，最低估值4.36元，預估目標價為135.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.15
|9.15
|最低值
|4.36
|6.3
|平均值
|5.66
|7.67
|中位數
|5.77
|7.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|21,760,408.26
|24,457,319.91
|最低值
|13,990,000
|21,869,000
|平均值
|20,385,967.47
|23,003,961.98
|中位數
|21,307,000
|22,902,490
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.07
|5.64
|5.18
|9.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
|24,115,084
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。