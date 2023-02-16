〈焦點股〉航空三雄掀比價效應 星宇股價逼近長榮航

隨著跨境旅遊需求快速復甦，航空三雄積極增班、開新航線搶客源，激勵近日股價強彈，本周以來華航 (2610-TW) 漲逾 10%，股價站上 20 元，星宇航 (2646-TW) 一周來更漲近 40%，股價衝破 26 元，有挑戰長榮航 (2618-TW) 目前接近 3 字頭價位之姿。

長榮航正全力拚增班，3 月起台北 - 北京航班由現行每周 3 班增為 4 班，上海航線由每周 14 班增為 16 班，台北 - 洛杉磯航班由每周 14 班增為 21 班，達到疫情前每天 3 班的規模，台北 - 胡志明和台北 - 馬尼拉航班皆由每周 14 班增為 21 班，並將於 3 月 30 日再新增台北 - 克拉克航線。

而星宇航將於 4 月 26 日開航台北 - 洛杉磯，是首度插旗北美，創下營運來新里程碑，星宇說明，主要看準洛杉磯是亞裔人口最多的北美城市，將以全新 Airbus 廣體客機 A350 執飛，全艙等共 306 個座位，包括頭等艙 4 個、商務艙 26 個、豪華經濟艙 36 個和 240 個經濟艙座位，開航初期一周 5 班，並將於 6 月起增為每日飛航。

另一方面，星宇也積極布局東北亞、東南亞航點，藉此串接未來將拓展的跨太平洋航網，1 月已開航越南河內、菲律賓宿霧，並將於 4 月飛日本仙台，成為旗下第 6 個日本航點。

星宇尤其看好近程線的赴日旅遊潮，2 月起以 A330neo 廣體機投入東京每日 2 班直飛，3 月更將以 A350-900 新機投入東京早班機營運。

華航同樣強調日本航點增班，並陸續開航東南亞的峴港、清邁，華航表示，隨著出境旅遊熱度轉強，3、4 月訂位湧入，熱門航點有東京、大阪、首爾和曼谷、吉隆坡等，預期銷售將持續成長。