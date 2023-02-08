創新板新增航空生力軍 台灣虎航獲准掛牌上市

創新板再添新成員，台灣虎航 (6757-TW) 今 (8) 日獲證交所核准，成為創新板首第一家掛牌的航空業，是目前第 4 家通過審查的創新板個股。

目前包括泓德能源、雲豹能源、台灣虎航等個股都已獲證交所核准可至創新板掛牌，但正式掛牌上市時間則尚未拍板確定。

台灣虎航是由華航 (2610-TW) 轉投資的子公司，華航持股比重約 78%，目前資本額 40 億元、市值 100 億元，主要經營國際航空業務與運輸服務。

受新冠肺炎疫情衝擊，全球旅遊業一度陷入冰河期，連帶影響航空業獲利，台灣虎航從 2020 年來連續 3 年處於虧損。

根據證交所公告，2020 年稅前淨損 17.51 億元、每股虧損 6.45 元，2021 年稅前淨損擴大至 28.21 億元、每股淨損 7.19 元。另外，截至去 (2022) 年第 3 季，台灣虎航稅前淨損達 30.83 億元、每股淨損 6.15 元。

台灣虎航目前主要航線包括日本、韓國、澳門、泰國等地，隨著國境開放、防疫措施鬆綁出國人潮激增，可望帶動航空業擺脫疫情陰霾，推升營收、獲利成長。

根據證交所資料，包括錼創 - KY、鼎恒、泓德能源、雲豹能源、台灣虎航、正瀚、走著瞧、倚天酷碁等 8 家企業陸續提出申請創新板掛牌，其中，錼創 - KY 去年 8 月 18 日掛牌上市，鼎恒則自行撤件。目前包括泓德能源、雲豹能源，以及台灣虎航先後獲證交所核准可在創新板掛牌籌資。

此外，為活絡創新板市場，證交所積極拜訪創新企業鼓勵申請掛牌外，同時放寬「合格投資人」資格，其中法人資格須為專業機構投資人，而且具備兩年以上的證券交易投資經驗的法人；自然人財力證明則從 1000 萬元下修至 500 萬元。