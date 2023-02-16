中華電台馬海底電纜斷線 國際搶修4/20抵台

針對台馬兩條海底電纜全斷線，中華電 (2412-TW) 今 (16) 日回應，已緊急洽談國際海纜船抵台搶修，最快 4 月 20 日抵台，微波備援系統擴增作業也將於 3 月中完成。

淡水到馬祖東引的台馬第三海纜，2 月 8 日在距馬祖南竿機房約 40 公里附近海域又發生斷纜事件，導致台灣至馬祖間兩條海纜全斷，斷纜原因疑似遭一艘貨輪損害。

中華電指出，此次斷纜對寬頻上網服務影響較大，造成馬祖地區民眾通訊服務不足，中華電信除了表達最大的歉意，也在馬祖各門市提供 24 小時免費 Wi-Fi 上網服務，所以馬祖不會成為孤島。

中華電強調，海纜障礙發生後第一時間，已啟動微波提供電話、國安、政府、飛航、教育民生等重要電路使用，目前受頻寬限制，上網服務速度變慢。

此外，也緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，正積極爭取再提前修復中，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快能在 4 月 20 日抵台；另外同步緊急擴增微波備援系統，預計 3 月中施工完成後，台馬微波頻寬可由原本的 2.2Gbps，經擴增 1.6Gbps 後累計至總頻寬 3.8Gbps。

中華電建置國內外海纜時間近 50 年，已在全球建置 27 條海纜，其中 12 條是台灣聯外海纜，整體容量超過 20TB，隨著網路頻寬需求每年以倍數成長，加上台灣為國際重要樞紐，近年也投資百億元建置新國際海纜。