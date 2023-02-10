〈航空業喜迎出國潮〉星宇航1月客運營收暴增24倍 4月再開航日本仙台線

星宇航空 (2646-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收為 15.23 億元，月增率 57.74%，年增率 1294.69%。其中，客運營收為 14 億元，月增 71%，年增 2407%，星宇也宣布，將於 4 月再開闢台北 - 仙台航線，搶攻日本櫻花祭旅遊龐大商機。

星宇說明，由於今 (2023) 年春節假期長達 10 天，帶動出國旅遊人數強勁成長，1 月旅運復甦顯著。

而星宇 1 月貨運營收為 0.86 億元，年增 154%，受春節連續假期影響，貨量增幅較小，星宇預期，春節過後貨運訂單將逐步恢復正常。

星宇 1 月已陸續開闢河內和宿霧新航線，今日再宣布將於 4 月開闢台北 - 仙台航線，此為首度插旗日本東北地區，也是旗下第 6 個日本航點，可提供喜愛赴日的旅客更多元的旅遊選擇。

為因應國人赴日旅運需求熱絡，星宇自 2 月起以 A330neo 廣體機投入東京每日 2 班直飛營運，3 月更將以 A350-900 新機投入東京早班機營運，藉此增強熱門航點運力，看好後續訂位量。

截至 2 月星宇機隊共有 13 架 A321neo、4 架 A330neo 和 2 架 A350-900， A350 新機已於 1 月春節起投入澳門和曼谷航線，計劃短期內再引進第 3 架 A350-900，以擴大廣體機服務航線。