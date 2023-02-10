波音樂觀看亞洲航空市況復甦 估每年客運穩增約1.7%

飛機製造大廠波音 (BA-US) 今 (10) 日在台北發表針對東北亞的民航市場展望 (CMO) 報告，並預測從長期來看，此區域的航空旅客，在未來 20 年內每年將穩定成長 1.7%，儘管亞太地區疫後復甦會落後其他地區，但強勁穩健復甦可期。

波音預測，由日本、南韓與台灣等成熟市場組成的東北亞市場的航空公司，未來 20 年將需要 1345 架全新的民航客機。

波音觀察到，台灣邊境管制解除後，讓東北市場的航班營運，已恢復到疫情前的 75% 水準，展望今年，亞洲區域內的旅遊仍可望持續推升航班營運的成長。

波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特 (DavidSchulte) 表示，東北亞民航市場受限於各國政府的旅遊政策、公衛措施與勞動力不足，復甦步伐相對緩慢，但載客量未來幾年內仍將恢復到疫情前的水準。

另外，貨運方面，儘管空運市場尚處低迷，蕭特看到從亞洲出口與進口的全球航空貨運運能持續居高不下，認為未來 20 年內，亞太地區仍將佔全球貨機機隊的 38%。

而就長期來看，波音預測，未來 20 年東北亞市場將需要 740 架單走道與 550 架廣體客機，以支援亞洲區域內以及長程航線的載客量成長，而支援機隊汰舊換新的民航商業服務需求，總金額將達到 1,900 億美元 (約合新台幣 5.7 兆元)。