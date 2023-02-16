〈台股盤前〉台積電ADR收盤又跌 大盤將以中小型個股表現力撑

〈台股盤前〉台積電ADR收盤又跌 大盤將以中小型個股表現力撑。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈台股盤前〉台積電ADR收盤又跌 大盤將以中小型個股表現力撑。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北股市昨日在台積電 (2330-TW) 股價的走弱不利影響之下，大盤以大跌 221.59 點作收，成交 2216.68 億元，在今晨收盤的台積電 ADR 表現仍不振之下，造成大盤壓力更沉重，市場資金轉向中小型個股，OTC 指數的表現優於集中市場加權指數，大盤以中小型個股表現爲主。

台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤下跌 5.31%。

證券分析師黃漢成指出，台股大型權值股的下跌，可能推升場內資金流向題材性包括綠能、電動車等個股，預估台股將處於高檔震盪的個股輪動走勢，同時，電子股可望獲得較高的市場資金分配比重。

就今天早晨的美股收盤數據來看，道瓊指上漲 38.78 點，或 0.11%，收 34,128.05 點。那斯達克指數上漲 110.45 點，或 0.92%，收 12,070.59 點。標普 500 指數上漲 11.47 點，或 0.28%，收 4,147.6 點。費城半導體指數上漲 11.44 點，或 0.37%，收 3,133.07 點。

台股目前受牽動的因素包括全球防疫解封的後續影響、半導體產業的不確定性升高及 NB 和手機等消費性產品銷售持續疲弱等因素影響。不過，外資昨日資金雖然賣超台積電 7966 張，但對景氣可能落底的面板股群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 則呈現大舉買超，其中對群創買超 4.21 萬張，爲昨日外資在集中市場買超個股的第一名。

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