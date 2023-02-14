〈陸港盤後〉市場靜候今夜美國CPI A股三大指數漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周二（14 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.28%，投資人靜候美國即將在今夜公布的 1 月消費者物價指數（CPI），也關注中美關係最新消息。

滬指周二收盤漲 0.28% 報 3,293.28 點，深成指跌 0.15% 報 12,094.94 點，創業指跌 0.31% 報 2,565.15 點；兩市成交額合計人民幣 9,140 億元，「北向資金」淨買入 5.99 億元。

保險、造紙、醫藥、有色、鋼鐵、煤炭、電力、銀行、釀酒等類股走高，旅遊、農業、券商、半導體、汽車等板塊齊跌。

香港恒生指數周二收盤跌 0.24%，恒生科技指數跌 1.01%。

台北時間周二晚間 9 點半，美國將公布 1 月 CPI，經濟學家預估，CPI 年升幅將從 6.5% 降至 6.2%，但 CPI 較去年 12 月上升 0.4%，不降反升；去除食品和能源的核心 CPI，較去年同期攀升 5.4%，月升 0.3%。

不少專家認為，上月美國物價漲幅可能會超過預期，理由包括以下幾點。首先，美國汽車協會（AAA）的數據顯示，1 月汽油價格止跌，反彈近 10%；其次，二手車價格年初明顯上升；第三，美國勞動力市場依然火熱，在加劇服務業通膨之際，也推升紐約曼哈頓等地區房租。

如果 CPI 果真高於預期，可能具有重要投資意義。聯準會（Fed）官員正在關注 CPI 等數據，以確認通膨水準，了解去年 3 月啟動的升息行動，是否對通膨降溫產生預期效果。如果事實證明緊縮政策未起作用，可能會迫使 Fed 轉向更激進的緊縮策略。

此外，投資人也關注中美關係最新消息。《彭博》報導，知情人士透露，美國國務卿布林肯考慮本周在慕尼黑安全會議與中共中央外事辦主任王毅舉行面對面會談。

對此美國國務院發言人 Ned Price 周一表示，布林肯目前沒有在慕尼黑會見任何中方官員的計畫，但他未完全排除這種可能性。Price 說，美方「一直在評估外交選項」。

美國擊落侵入美國領空的中國間諜氣球，並延後布林肯的北京訪問行程。美方聲稱中國間諜氣球是中方監控全球計畫的一環，中國則堅稱，這是一個天氣監測裝置。