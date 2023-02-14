偵察氣球事件後 布林肯考慮本周會晤王毅

外傳美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 考慮在本週稍晚召開的慕尼黑安全會議 ( 2 月 17 日至 19 日) 上會見中國中央外辦主任王毅。

最近中國釋放高空間諜氣球進入美國領空再度升高兩國緊張情勢，不過，消息人士週一透露，如果雙方同意，布林肯和王毅在慕尼黑安全會議上舉行面對面會談。

美國國務院發言人 Ned Price 週一表示，布林肯目前沒有在慕尼黑會見任何中方官員的計畫，但未完全排除這種可能性。Price 表示，美國「一直在評估外交選擇」。

美國擊落中國侵入美國領空的偵察氣球後，拜登政府延後布林肯原定上週進行的北京訪問行程，美國聲稱中國偵查氣球是中國對全球監視計畫的一部分。中國則堅稱，這是一個天氣監測裝置。

白宮：中國領空沒有美國偵察機器

中國外交部週一還反控，去年以來美國的高空氣球十多次非法飛越中國領空，白宮回應這是虛假指控，中國領空沒有美國偵察機器。

白宮國家安全會議發言人 Adrienne Watson 週一連發推文反駁指出，任何宣稱美國政府在中國用氣球監視的指控都是純屬虛構，真正運用「高空偵察氣球執行情蒐任務」的是中國政府。

中國偵察氣球入侵美國領空遭擊落後，美國重大國安漏洞引發外界關注。美國國會議員重砲批評，拜登等太多天才擊落入侵領空的中國氣球，根本就是向中國示弱。白宮國家安全會議 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 週一試圖淡化爭議，稱對中方而言，中國間諜氣球計畫好處有限。

美國國防部自 2 月 10 日以來接連擊落闖入北美領空的不明飛行物體。美國國防部週一表示，在上週日 (12 日) 在美國總統拜登指令下，一架美軍 F-16 戰鬥機，在美國和加拿大邊界的休朗湖 (Lake Huron) 上空擊落一個八角形物體落，這是美方本月擊落的第四個不明飛行物體。