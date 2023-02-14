今晚9點半 美國CPI出爐 通膨減緩進程面臨考驗？

台北時間周二（14 日）晚間 9 點半，美國將公布 1 月消費者物價指數（CPI），投資人關注二手車、能源及房租是否會成為物價推手，而最新通膨數據將為接下來的美國聯準會（Fed）升息路徑提供更多線索，也將對風險資產走勢產生重大影響。

《第一財經》報導，機構預測，美國 1 月 CPI 年升幅將從 6.5% 降至 6.2%，但 CPI 較去年 12 月上升 0.4%，不降反升；去除食品和能源的核心 CPI，較去年同期攀升 5.4%，月升 0.3%。克利夫蘭聯準銀行的通膨模型預測更高，且 2 月幾乎沒回落，顯示物價壓力依然沉重。

不少經濟學家認為，上月物價漲幅可能會超過預期，理由包括以下幾點。首先，美國汽車協會（AAA）的數據顯示，1 月汽油價格止跌，反彈近 10%；其次，二手車價格年初明顯上升；第三，美國勞動力市場依然火熱，在加劇服務業通膨之際，也推升紐約曼哈頓等地區房租。

值得一提的是，美國勞工統計局（BLS）此次調整 CPI 權重和計算方式，也可能增加潛在波動性。原本兩年的統計區間改為一年，且各分項權重也出現變化，例如，住宅權重從 32.9% 上升至 34.4%，食品從 13.9% 降至 13.5%。

自去年 6 月觸及近 40 年高點後，美國物價漲勢開始放緩，Fed 也從去年 12 月起放慢升息步伐。Fed 主席鮑爾在上月議息會議上對通膨前景做出如下判斷：美國經濟仍處於通膨緩解的「早期階段」，商品價格下降是好消息，但住宅服務業通膨將繼續上升，且核心服務業仍未看到物價回落跡象。

然而，近期勞動力和服務業數據導致市場重新評估終點利率，目前投資人預估本輪升息周期的終點利率，將超過 Fed 此前預測的 5.1% ，且今年降息的可能性渺茫。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）上周表示，美國很快回到 2% 通膨目標是一廂情願，他列舉可能出現的三種物價走勢。

第一，有序通膨減緩（disinflation）。在這種情況下，通膨率繼續穩步下降，接近 Fed 2% 的目標，且通膨回落不會損害美國經濟成長和就業。這種動態需要避免勞工薪資過度上漲。這種情況的機率為 25%。

第二，通膨走勢膠著。通膨率繼續下降，但隨著商品價格停止下降和服務業持續通貨膨脹，下半年通膨率將保持在 3%-4%。這將迫使 Fed 在壓制經濟和調整目標利率之間做出選擇。這種粘性通膨的機率為 50%。

第三，U 型通膨。伴隨中國經濟全面復甦和美國強勁勞動力市場，物價將在今年晚些時候重拾升勢，並持續到 2024 年。這種情況的機率也是 25%。

高通膨和高利率對美國經濟的影響，正從製造業、房地產轉向消費端，這可能成為美國經濟轉向衰落的導火線。

雖然強勁勞動力需求確保薪資增長，但相對更高的通膨率導致美國家庭的購買力持續減弱。高盛表示，截至 1 月中旬，美國民眾在疫情期間積累的額外儲蓄已減少約 35%，到年底比率將進一步升至 65%。數據並顯示，美國私人儲蓄率已經回到歷史低點。

蓋洛普最新年度民意調查顯示，一半受訪美國人表示，現在財務狀況比一年前更糟，比重為 2009 年以來最高。該報告稱：「自從 1976 年蓋洛普首次提出這個問題以來，很少有一半或更多的美國人說自身境況更糟，唯一一次是在 2008 年金融危機時期。」