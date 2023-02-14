經濟學家：CPI報告可能帶來一些壞消息

美國通膨數據持續降溫之際，經濟學家週一 (13 日) 表示，有跡象顯示，美國 1 月份消費者價格指數 (CPI) 可能帶來一些壞消息。

經濟學家預估美國 1 月份消費者價格指數 (CPI) 月增率達 0.5%、創 3 個月以來最大漲幅，年增率達 6.2%，預估排除食物及能源的核心 CPI 月增率和年增率分別為 0.3% 和 5.5%。

然而，有跡象表明這個數字可能更高。克里夫蘭聯準銀行對 CPI 構成要素進行即時追蹤 (Nowcast) 顯示，1 月 CPI 月增率可能高達 0.65%、年增率達 6.48%。核心 CPI 月增率、年增率可能分別達 0.46% 和 5.59%。

克里夫蘭聯準銀行預測本月與前一個月的 CPI 數據 (圖片：clevelandfed)

聯準會利用每日原油價格、每週汽油零售價格與每月的物價指數，利用即時預測的方法，估計當月與前一個月的通膨數據，而非政府報告中經常出現的回顧性數據。克利夫蘭聯準銀行表示，隨著時間的推移，這種預測方法優於其他知名預測機構。

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 指出，過去三個月 CPI 數據都偏低，就算 1 月數據比預期還高，也不會令人驚訝。

如果 CPI 數據確實高於預期，可能具有重要投資意義。聯準會官員正在關注 CPI 和許多其他數據，以確認通膨水準，了解去年 3 月啟動的 8 次升息是否對通膨降溫產生預期的效果，如果事實證明緊縮政策沒有起作用，它可能會迫使聯準會轉向更激進的緊縮策略。

然而， Zandi 也補充道，過分強調單一報告是危險的，大家不應該過分關注任何每月變動，CPI 年增率應是持續下滑的狀態。

Sanders Morris Harris 董事長 George Ball 則指出，核心 CPI 年增率若能低於 5.5%，有利美股短線行情，若高於 5.5% 則會在極短期內不利市場。