【產業概觀】2025年CDMO市場產值將突破1000億美元！國內概念整理一次看

一、前情提要

應用生技當中有一類別為生技服務，其中分別有 CRO、CMO、CDMO 等 CRO 為臨床研究或委託研究機構的縮寫，主要提供藥物研究臨床試驗等服務 CMO 則是委託生產服務的縮寫，CDMO 則是 CMO 的延伸，提供製程開發、配方測試一條龍的服務 (延伸閱讀：CDMO 是什麼？3 大生技名詞一次搞懂)

二、CRO 概念股一覽

在國內 CRO 業務不足以支撐產業發展的情況下，當前國內生技公司多積極以跨國合作為主，或於國外設立據點，而經濟部為了扶持 CRO 公司發展，也對應提出相關獎勵政策，其中以享有研發投資抵減優惠為主，截至 2022 年 5 月，通過經濟部工業局審查的醫藥服務公司合計有 41 家，不過於公開市場買賣的僅有 6 家，如下圖整理所示

有了醫藥研發，市場對於藥品製造也會同步出現需求，而多數研發公司尚未有製造工廠，因此臨床試驗用藥需求則要由 CMO 公司生產，當前具備承接商業用生物藥品委託生產的公司為數不多。

國內符合 PIC/S 規範的小分子藥品製造廠，多能承接國內外委託生產的業務，隨著藥品開發公司逐年增加，帶動臨床試驗的生物藥品數量也同步增加，因此相關廠商如 (6589-TW) 台康生、(4726-TW)永昕等就有機會成為趨勢下的受惠者。

三、CDMO 概念股一覽

先前提到 CDMO 主要是從 CMO 為發展的新商業模式，故以下同步整理國內與 CDMO 有關之概念股如下



其中保瑞 10 年前就跨足 CDMO，為純 CDMO 公司，9 年來已經併購 6 家藥廠，當前擁有台灣最大產能，台康生則是斥資 150 億元擴廠，永昕則是於 CDMO 業務拓展，在 2021 年完成新建廠房，並 2022 年正式營運，同時也展開新擴廠計畫，也與 (6586) 醣基進行合作，加速次世代抗體生產與應用。

就分類而言，保瑞為純 CDMO 公司，產品線橫跨大、小分子一站式的 CDMO，常被稱為製藥界的台積電，台康、永昕、泰福則是屬於生物相似藥兼 CDMO 場，為一站式藥品開發與商業化生產服務，此外斥資 20 億於宜蘭擴廠的北極星藥業則是新藥研發兼 CDMO，大江則是以保健食品為主的 CDMO。

綜上公司的動作且在政府政策方向明確的帶動下，當前 CDMO 的商業模式已成生技產業的發展方向，未來相關產業規模持續擴大，成下一個「矽盾」。指日可待 (延伸閱讀：生物製劑包含什麼？上市研發概念股一覽)



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