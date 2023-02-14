台股攀7個月新高 外資終止連三賣 三大法人買超94.52億元

美股四大指數 13 日同步走強，台股今 (14) 日開高走高，電金傳類股齊漲，帶動加權指數終場上漲 110.2 點，收在 15654.48 點，站上波段新高，三大法人合計買超 94.52 億元，外資也在終止連 3 賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資終止連 3 賣，買超 87.29 億元；投信續挺台股，買超 15.48 億元；自營商賣超 8.25 億元，為連 4 賣。三大法人合計買超 94.52 億元。

台積電今小漲 0.74% 收在 545 元，盤中一度站上波段高點，聯電上漲 1.3% 收至 50.4 元站回 50 元大關，日月光、聯發科、大立光接收在平盤之上，聯詠在面板景氣回溫預期下大漲 4.73%，國巨獲外資按讚漲 4.65%，研華、廣達也都有 1% 以上漲幅。

金融股方面，金融雙雄富邦金、國泰金分別上漲 1.01%、1.63%，華南金也上漲 1.1%，兆豐金、中信金、玉山金、第一金、上海商銀都收紅盤。

中國解封帶動需求逐步回溫，傳產族群受市場青睞，台塑上漲 1.46%，南亞、台化、台塑化都收紅盤，台泥、亞泥都在平盤之上，成衣儒鴻、聚陽漲 2% 以上，製鞋族群也表現亮眼，鈺齊上漲 3.9%、寶成 2.53%，豐泰、志強漲幅皆超過 1%。

內需類股也成為盤中亮點族群，亞洲藏壽司再度攻上漲停，美食 - KY 也漲停鎖死，漢來美食漲逾 8%，瓦城上漲 7.9%，六角、寶雅漲逾 6%，王品、鳳凰、富野漲幅也超過 4%。