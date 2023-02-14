〈紐約匯市〉美CPI出爐前夕 美元兌日元觸六周高點 DXY下跌

隨著美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告即將出爐，美元兌日元周一 (13 日) 盤中觸及六周高點，因市場預期聯準會 (Fed) 將在更長一段時間內維持緊縮政策，推高短債殖利率。不過，隨著投資人削減美元多頭部位，美元兌其他主要貨幣下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，至 103.31。

即將在周二 (14 日) 公布的 CPI，究竟會挑戰還是鞏固美國利率在更長一段時間內維持在較高水平的預期，投資人拭目以待。

路透調查顯示，繼 12 月下跌 0.1% 後，投資人預期 1 月整體 CPI 將上漲 0.5%，核心 CPI 月增率估自上月的 0.3% 小幅增加至 0.4%。

Bannockburn 的 Chandler 表示，美元在上周強彈後，出現了不錯的修正。「我們還沒有突破關鍵水平，但在歷經上周走勢之後和明天的消費者物價指數 (CPI) 公布之前，我們正在鞏固一些部位。」

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 稱：「對聯準會來說，升息行動似乎還沒結束。主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周暗示，若就業市場保持火熱，終點利率將會更高。」

他認為，Fed 官員上周的發言表明他們會在更長一段時間內維持高利率，這也是美元在過去一周半表現強勁的原因。

周一盤中，美元兌日元一度升至六周高點，截稿前升勢收斂，但仍漲 0.76% 至 132.34 日元。

美債殖利率上升是拖累日元走軟的主要因素，10 年期美債殖利率周一觸及六周高點，達到 3.75%，2 年期美債殖利率最高升至近 4.56%，是去年 11 月下旬以來最高。去年美日利差擴大使日元兌美元重貶至 32 年低位。

投資人對美國利率即將攀頂，加上對日本央行 (日銀) 放棄超寬鬆政策立場的預期升溫，使日元兌美元在今年收復部分失地，但從近期狀況看來，上述兩種情境有可能延後發生。

多家外媒上周指出，隨著現任日銀總裁黑田東彥即將在 4 月卸任，前日銀董事會成員植田和男 (Kazuo Ueda) 將出任下屆總裁，而他在當天受訪時強調，維持現階段的寬鬆政策是適當的。

另外，意外亮眼的 2 月非農就業報告顯示美國經濟仍強，也代表著 Fed 更有可能繼續把利率維持在較高水平。

Fed 利率目前落在 4.5%-4.75% 目標區間，貨幣市場預期，美國利率將在 7 月左右達到 5.2% 的高峰，但對今年稍晚開始降息的預期已有所降溫。

因美元上周的強勁反彈令投資人削減做多美元的部位，美元兌多數貨幣匯價周一下跌。

歐元盤中自一個月低點回升，上漲 0.4% 至 1.0720 美元，英鎊升 0.6% 至 1.2134 美元。

瑞士公布 1 月通膨數據高於預期後，瑞士法郎走強，美元兌瑞士法郎貶貶 0.4% 至 0.9193 瑞郎。

截至台灣時間周二 (14 日) 約 6:00 價格: