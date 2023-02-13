Fed理事鮑曼：需要升息更多次以平抑通膨

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一 (13 日) 表示，Fed 需要繼續提高利率，以使其達到夠高的水平從而讓高通膨回落至目標利率。
她在美國銀行家會議上表示，「我預計我們將繼續提高聯邦基金利率，因為必須將通膨率回落至 2% 的目標，為此我們需要讓供需達到更好的平衡。」
她說，一旦利率達到足夠嚴格的水平，就需要將利率維持「一段時間」以恢復物價穩定。
鮑曼補充說，非常強勁的勞動市場以及溫和的通膨，意味著所謂的經濟「軟著陸」仍有可能。
Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一 (13 日) 表示，Fed 需要繼續提高利率，以使其達到夠高的水平從而讓高通膨回落至目標利率。
她在美國銀行家會議上表示，「我預計我們將繼續提高聯邦基金利率，因為必須將通膨率回落至 2% 的目標，為此我們需要讓供需達到更好的平衡。」
她說，一旦利率達到足夠嚴格的水平，就需要將利率維持「一段時間」以恢復物價穩定。
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