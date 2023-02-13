日媒：植田和男確認將獲提名央行總裁 朝貨幣政策「正常化」邁進

多家日本媒體報導，日本央行正副總裁提名人選已經敲定，總裁為植田和男，副總裁人選是氷見野良三與內田真一。《共同社》引述市場相關人士表示，這意味著朝向貨幣政策的「正常化」邁出了一步。

報導稱，日本首相岸田文雄將會於 14 日提名這 3 人，而國會將於 2 月 27 日就此舉行確認聽證會。

報導認為，日本央行在過去一段期間大規模購債，若不小心處理，可能使公債價格暴跌、殖利率飆升，植田等人的重大使命，是找到讓大規模貨幣寬鬆政策邁向正常的「出口」。

野村研究所 (Nomura Research Institute) 資深研究員井上哲也在擔任植田日本央行幕僚時就認識他。井上認為，植田不屬於任何可以明確描述為鴿派或鷹派的經濟陣營，「他的風格是根據事實和證據來討論貨幣政策」。

井上指出，植田他不會依賴單一的模型，因為他認為經濟和價格的運行非常複雜。他將使用經濟理論作為靈活執行貨幣政策的工具。

井上認為，與黑田東彥就任時，就急於推出大規模寬鬆政策不同，植田可能不會急於改變貨幣政策，因為他將有時間衡量通膨和薪資是否會繼續上漲。

「他可能會讓經濟數據指導政策決定。」

植田擁有麻省理工學院 (MIT) 的經濟學博士學位，熟悉貨幣政策的理論。作為審議委員參與了 1999 年的零利率政策，和 2001 年量化寬鬆政策的引進。

井上認為，如果植田成為總裁，他可能會推出一個新的貨幣政策框架，其中可能包括一種經過改進的前瞻性指引。