本週操盤筆記：美國1月CPI、日銀總裁提名人選、Fed等央行官員談話

本週重點國際財經大事包括：美國 1 月消費者物價指數 (CPI)，美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 等國央行官員談話，此外，日本政府預定週二向國會提出日本銀行 (央行，BOJ) 總裁黑田東彥的繼任人選。財報季持續，應材、思科、可口可樂等將公布上季業績。

本週操盤筆記 (0213-0217)

1. 美國 1 月 CPI、Fed 等央行官員談話

美國 1 月超強勁的非農就業人口，讓投資人開始上修對這波升息循環利率頂點的預測，也使本週二 (14 日) 的美國 1 月 CPI 格外受關注。

美國通膨率去年年中升抵 40 年高點，但已經連續三個月低於市場預估，經濟學家預測，1 月整體通膨年增率可能從上月的 6.5% 下降至 6.2%，月增率從上月的 0.1% 回升至 0.4%。

勞工部週五 (10 日) 才透過季節指標修訂，把 12 月 CPI 修正為小幅上漲 0.1%，而非上月公布的下跌 0.1%。11 月數據也從上漲 0.1%，上修為上漲 0.2%。

在市場研判歐美升息循環是否接近尾聲之際，本週將有多名央行官員談話，包括有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 永久投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)，今年有投票權的達拉斯聯準銀總裁蘿根 (Lorie Logan) 等。此外，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德、英國央行 (BOE) 首席經濟學家也將發表演說，

2. 日銀總裁提名人選

日本政府本週二將向國會提交日銀總裁提名人選，若在參眾議院都獲得同意，就能任命，共同社上週五報導，日本首相岸田文雄準備提名經濟學家、前日銀審議委員植田和男出任，消息大爆冷門。

日媒先前報導，新總裁人選可能是現任日銀總裁雨宮正佳，但根據共同社，岸田將提名植田和男出任。由於市場初步解讀植田將比黑田鷹派，日元兌美元一度升破 130。但植田和男隨後受訪表示，當前的寬鬆貨幣政策是適合的，應該繼續下去，使日元收斂升幅。

71 歲的植田和男在擔任日銀審議委員期間，支持 1999 年的零利率政策以及 2001 年的量化寬鬆。黑田任期將在 4 月 8 日結束。

3. 美中關係

美國和中國關係正因氣球事件而僵持，美國繼 2 月 4 日在南卡羅來納州海岸擊落入侵領空的中國空氣球之後，週五 (10 日) 又在阿拉斯加上空擊落一個不明物體，但目前不清楚物體來源。

美國商務部同日宣布，為了因應日前發生的氣球事件，將把六家中國實體列入貿易黑名單，理由是他們涉及此事件，並支援解放軍的航天發展計畫，包括氣球及相關零件。

這六家中企分別是：北京南江空天科技股份有限公司、中國電子科技集團第 48 研究所、東莞凌空遙感科技有限公司、鷹門航空科技集團有限公司、廣州天海翔航空科技有限公司、山西鷹門航空科技集團有限公司。

4. 財報季持續

美企財報季持續，本週將公布第 4 季業績的企業包括應材 (AMAT-US)、思科 (CSCO-US)、可口可樂 (KO-US)、Shopify(SHOP-US)、Airbnb(ABNB-US)、Palantir(PLTR-US) 等企業。

FactSet 截至 10 日的統計顯示，目前已有 69% 企業公布上季財報，其中 69% 的 EPS 優於市場預期，而這些企業的 EPS 約比市場預測高出 1.1%。如果 Q4 財報季最終確定比市場預估高 1.1%，將是 2020 年第 1 季最小領先幅度。

此外，根據已公布財報和市場預測，美企第 4 季獲利最終可能下滑 4.9%，如果成真，將是 2020 年 3 月以來首次下滑。目前標普 500 指數 11 個類股中，有四個類股獲利較去年同期成長，能源和工業類股最顯著，但有七個類股的獲利下滑，以通訊服務、材料和非必須消費品最明顯。