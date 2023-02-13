美國經濟出現第三種可能：不著陸？

對於美國聯準會激進升息後的美國經濟，市場上充斥著「硬著陸」與「軟著陸」的爭議，有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 周末撰文表示，現在一些人開啟了第三種可能性的討論，意即「不著陸」。

經濟似在重新加速

Timiraos 指出，上個月就業和消費者支出出人意料的強勁，加上汽車和住房需求，在下降後可能企穩的跡象，現在一些經濟學家指出了幾周前似乎不太可能出現的第三種情況：經濟增長好轉。

研究公司 Renaissance Macro 經濟學家 Neil Dutta 認為，聯準會非常不願意承認一個顯而易見的事實—即經濟正在重新加速，下滑情況已經停止。

自去年 3 月以來，聯準會已將基準的聯邦基金利率目標區間累計上調了 450 個基點，目前來到了 4.50%-4.75% 的區間內，這是自 1980 年代以來最快的速度，許多經濟學家曾預計，這將導致投資和就業的增長不得不踩下剎車。

然而，最近一系列經濟指標反應的情況卻並非如此，尤其是就業方面。美國勞工部本月初公佈的非農報告顯示，1 月份新增就業職務達 51.7 萬，失業率降至 3.4%，12 月份的職位空缺數也有所增加。

通膨降溫難度增加

巴克萊首席美國經濟學家 Marc Giannoni 表示，這些報告震驚了市場，因為之前發布的報告都顯示，利率大幅攀升將抑制招聘。但最新的數據卻表明，聯準會政策對勞動力需求的牽引力比預期的更小。

與此同時，全球經濟的整體大環境也在明顯回暖。高盛經濟學家上周指出，他們現在認為未來 12 個月經濟出現衰退的可能性僅為 25%，低於此前估計的 35%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 同時指出，如果經濟增長再次加速至高於趨勢的水準，通膨未來將很難接近 2%。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 上周五發布報告稱，經濟成長回升，可能導致未來聯準會升息幅度超過預期，接下來將出現「不著陸」的結果，經濟等待未來究意是軟著陸或硬著陸。

與此同時，美國銀行全球經濟研究主管 Ethan Harris 也懷疑，如果經濟增速加快，通膨是否會下降。他說：「這架飛機在 3 萬英尺高空盤旋的時間愈長，燃油耗盡的風險就愈大，一個更合理的情況是：它只是需要更多的時間和緊縮，來冷卻勞動力市場。」

可能只是時候未到

可以肯定的是，許多經濟學家仍然預計會出現衰退。

有人說，之所以現在看不到升息的影響，是因為升息的腳步過快。上一次將利率提高到當前水準是在 2006 年初，勞動力市場又花了 1.5 年的時間，才開始動盪。

Nationwide 首席美國經濟學家 Kathy Bostjancic 表示，此後將繼續看到美國企業利潤率面臨壓力。她預計，隨著收入下降促使裁員，溫和的衰退將在年中左右開始出現。