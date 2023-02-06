聯準會升息疑慮澆熄多頭 金控雙雄跌逾1%

美國聯準會升息疑慮再起，澆熄股市多頭氣勢，台股今 (6) 日隨美股走弱，早盤低點下探 15426.77 點，金融股也難逃賣壓衝擊，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 盤中跌幅逾 1%，14 家上市金控盤中全在平盤下震盪整理。

美國非農就業數據超乎預期的強勁，讓投資人對聯準會可能暫停升息希望落空，美股四大指數同步收黑，台股今天也跟進轉弱，早盤一度大跌 175 點，低點下探至 15426.77 點。

金融股今天也成為資金提款對象，國泰金、富邦金盤中分別大跌逾 1%，國票金盤中也有逾 1.5% 跌幅；另外，包括台新金、開發金、合庫金、永豐金、新光金、兆豐金、華南金、元大金等都在平盤下震盪整理。

但比起上市金控股一臉慘綠，第一保、三商壽則逆勢抗跌，第一保盤中漲幅逾 1%，今天股價以 16.55 元開出後，高點衝上 16.75 元，目前股價在 16.7 元附近震盪；三商壽則持續在平盤上整理。

觀察兔年開紅盤以來，外資對於台股布局主要以電子股為主，對於金控股「賣多買少」，統計外資近 5 日對於金融股布局，買超台新金 33720 張、三商壽 13709 張、國泰金獲買超 12769 張。

賣超部分，包括中信金、第一金、玉山金、華南金、兆豐金、永豐金、合庫金、富邦金、台企銀則是外資調節重點。中信金遭近 5 個交易日就遭調節 6.2 萬餘張、第一金遭砍 5.4 萬餘張，玉山金與華南金則各自遭外資調節 2.1 萬餘張、華南金也遭調節 1.3 萬餘張。