聯準會有望暫停耍鷹 特別股後市漲勢可期

美國通膨降溫，市場期待聯準會別再耍鷹，根據歷史統計，當升息循環進入尾聲時，特別股通常會有不錯的表現，以 2018 年 12 月為例，停止升息後半年內心特別股指數漲幅可達 1 成以上。

聯準會主席鮑爾日前談話表態今年不會降息，但其「通膨和緩」的訊息被市場解讀聯準會態度「鷹中帶鴿」，預期這波為對抗通膨而生的升息循環，有望在今年畫下句點。

觀察過去市場停止升息後特別股的走勢，以最近一次 2018 年 12 月升息終點為例，一個月後 ICE 核心特別股指數有 4.19% 的漲幅，半年後漲幅可達 11.71%，一年後可進一步提高至 17.42%。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，如果從聯準會保守的角度出發來推估，距離 12 月點陣圖顯示的終端利率還有 2 碼，升息終點可能落在 5 月；根據利率市場的預期來看，距離升息結束還剩 1 碼的空間，則升息終點將落在 3 月，研判本次升息循環已快近尾聲。

余冠廷指出，根據歷史經驗，當升息循環結束後，特別股在未來一年內除了表現強勁，不論從哪個期間切入，累積報酬都呈現緩步走升的趨勢，反映聯準會對市場的干預結束後，環境有利特別股走勢。

富蘭克林華美投信分析，特別股具有股票優先分配的權利和股息收益，加上主要投資於類公用事業、大型金融股及具穩健現金流的優質企業，儘管美國經濟表現偏軟著陸，但大型企業投資標的財務報表佳，比起一般類股波動度高，特別股具備低波動、有股息收益的優點。

柏瑞投信指出，特別股指數殖利率自 2022 年 12 月底來到 7.31% 的近年來高點，比起美 10 年期公債殖利率具有投資吸引力，而特別股長期主要報酬來源為股息，相對資本利得更容易掌握，可作為中長期的核心投組。

在投組配置策略上，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，建議可聚焦基本面穩健、高票息等優質標的，看好有望受惠於長短天期利差擴大的銀行、保險業，偏好現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業。