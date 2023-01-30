聯準會本周預期再升1碼 但兩因素促使美元由強轉弱

美國通膨壓力趨緩，市場預期聯準會本周升息幅度有望放緩至 1 碼 (25 個基本點)，不過，瑞銀認為，儘管聯準會將持續升息，但預期在非農就業數據可能放緩，ISM 製造業表現平平等因素帶動下，將使美元走勢由強轉弱。

包括美國、歐洲與英國三大央行本周將召開利率會議，市場預期三大央行將持續升息，其中具高度指標意義的美國聯準會，即將在台北時間 2 日開會，市場普遍預期聯準會將持續升息，但升息幅度將放緩至只升 1 碼。

瑞銀認為，在通膨數據仍偏高的情況下，預期聯準會仍將持續升息，但比起歐洲、英國等央行的緊縮力道，預期聯準會的利率水準應該接近頂端，在通膨極有可能在今 (2023) 年上半年降溫的前提下，可能促使美元反轉向下。

目前市場普遍預期，在通膨降溫與 PMI 數據放緩的情況下，研判聯準會升息力道將有所放緩，但市場有一派聲音認為，隨著通膨降溫，聯準會可能終結升息循環，但也有意見認為，在勞動市場依然緊俏的情況下，聯準會短期內將持續升息。

瑞銀認為，儘管聯準會本周升息 1 碼機率高，但預估美元不會隨升息而彈升，而是反轉向下，包括本周五即將公布的非農就業人數可能放緩，ISM 製造業可能表現平緩，這些都將促使美元走貶。

在歐元部分，目前市場預計該央行將升息 2 碼 (50 個基點) 機率較大，但瑞銀認為，包括俄烏戰爭的不確定性、貨幣緊縮對經濟的負面影響，以及美國經濟衰退風險都是歐洲央行必須面對的挑戰。

瑞銀認為，本周即將公布的物價指數可能使歐元升勢放緩，但天然氣價格下滑也將使歐洲經濟衰退風險降低，因此對歐元的看法從原本的不看好轉為中性。

在英鎊部分，市場預期英國央行本周同樣升息 2 碼，儘管市場預期英國應該不至於出現嚴重的經濟衰退，但黯淡的經濟前景也將使英鎊在今年 9 月前面臨貶值壓力，目前仍不看好英鎊後市表現。