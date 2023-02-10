分析師：美元顯現反彈跡象 美股漲勢恐已接近尾聲

美元在近日顯現出反彈的趨勢，但是對美股而言可能不是一個好的預兆。券商 BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 表示，有鑑於美元顯現出從最近四個月的跌勢中反彈的跡象，美股近期的漲勢可能已經接近尾聲。

Krinsky 在接受採訪時表示，美元需要走軟，美股才能延續近期的漲勢。他認為，美元不會有太多下行空間，而在這樣的情況下，股市就很難有太多上行空間。

美元往往與美股走勢呈反比關係。當美元升值時，股市通常會下跌，因為美元走強將會擠壓企業的海外收益。

美元在 2 月初觸及 9 個月低點，隨後已反彈超過 2%，因為美聯準會 (Fed) 準備進一步提升利率以對抗通膨。利率上升往往會支撐一國貨幣的價值，因為將吸引尋求更高收益的外國投資者。

Krinsky 說道：「過去 12 到 14 個月以來，美股和美元呈現明顯的負相關，美元指數正在醞釀一波反彈，在看到股市對美元升值的反應以前，我們不能確定股市這波漲勢有多持久。」

不過，Motley Fool 資產管理公司資深分析師 Shelby McFaddin 認為，只能說美股和美元有相關性，但不能說這是因果關係。大家可以視之為一個徵兆，但不能看做是指標。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 則在先前表示，即使美國經濟展現十足韌性，但因股票估值已高，美股進一步上漲空間有限。