Bing獲AI加持 Alphabet持續遭拋售 自家升級成本沉重

Alphabet (GOOGL-US) 股票周四 (9 日) 繼續遭拋售，因為市場持續擔憂微軟 (MSFT-US) Bing 搜尋引擎在獲得人工智慧 ( AI) 技術加持後，恐威脅谷歌 (Google) 在搜尋市場的霸主地位。

市場研究公司 Statcounter 的數據顯示，谷歌以 93% 的市占率穩居龍頭，而 Bing 雖排名第二，市占卻僅有 3%。然而，在 AI 技術加入後，戰局恐迎來變化。



微軟周二 (7 日) 宣布自家 Bing 搜尋引擎將整合 OpenAI 技術，後者當初開發聊天機器人 ChatGPT 後，便曾獲得微軟投資。

Alphabet 本周也趕緊宣布 AI 聊天機器人技術 Bard，採用谷歌內部對話應用語言模型（LaMDA），計劃在經過幾周測試後將向大眾推出，也同樣打算在核心搜尋服務中加入 Bard。

Alphabet 周三在巴黎舉行的活動上提供更新，擴大在地圖、翻譯和圖像搜索服務中的 AI 功能。然而， Bard 當日在回答問題上失誤，令外界質疑谷歌搜尋引擎尚未準備好與 AI 整合，Alphabet 當日股價收挫 7.68%，周四持續大跌 4.39%。

同日谷歌 Labs 副總裁 Clay Bavor 宣布將離開服務 18 年的公司，將於下個月創建新公司聚焦應用 AI 解決商務要題。Labs 是谷歌聚焦「前瞻性賭注」的部門。

微軟 2009 年推出 Bing 以來，一直未能削弱谷歌在搜尋市場上的壓倒性地位，直到這一連串新聞下來，投資者現在首次將 Bing 視為谷歌搜尋的競爭對手。

微軟財務長 Amy Hood 本周估計，在價值 5000 億美元的數位廣告市場中，搜尋廣告占比 40% 或約 2000 億美元，而這大多數流向 Alphabet。 Alphabet 曾公布 2022 年搜尋廣告營收 1630 億美元。

微軟負責 Windows、設備和搜索業務的財務長 Philippe Ockenden 指出，搜尋廣告市場的市占率每增加 1 個百分點，微軟的廣告業務營收機會就多 20 億美元。

除了市占地位受威脅，谷歌也面臨另一個問題：搜尋查詢轉移至 AI 大語言模型的成本更高。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 周四研究報告指出，每將 10% 的搜索查詢移轉至 AI 搜索，谷歌的營運成本就會增加 12 億美元，若要將 50% 的搜索查詢移至 AI 搜索，將多出 60 億美元的費用，令稅前獲利縮減 6%。

他的觀點是，以 AI 技術處理的查詢，其成本約是 Alphabet 當前方法的 5 倍。

加上微軟攜手 OpenAI 的策略，對 Alphabet 投資者來說是雙重打擊，因為谷歌搜尋的市占恐流失，且成本恐上升。諷刺的是，司法部仍起訴 Alphabet ，指控其在搜尋和網路廣告上具壟斷地位。

自周二收盤以來，Alphabet 股價已下跌 12.5%，市值縮水 1720 億美元，但今年迄今仍有 7.68% 漲幅。