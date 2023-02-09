Bard甫出包 谷歌老將自立門戶 攜手Salesforce前執行長開AI新創公司

谷歌 Labs 副總裁 Clay Bavor 將離開公司，與 Salesforce 前執行長 Bret Taylor 合作創建專司人工智慧 (AI) 技術的新創公司。

Clay Bavor (圖片：谷歌)

Clay Bavor 周三 (8 日) 在商務社交平台 Linkedin 上宣布將離開服務 18 年的谷歌 (GOOGL-US)，並稱他與 Taylor 同樣醉心於 AI 最新發展，因此將於 3 月創建新公司聚焦應用 AI 解決商務要題，同時結束在谷歌的一切。

Clay Bavor 是谷歌 Labs 副總裁，該部門聚焦「公司前瞻性賭注」，此前他曾領導谷歌虛擬實境 (VR)/ 增強實境 (AR) 工作，並負責 Project Starline 和 Google Lens 等項目。

在谷歌任職早期，除了廣告和搜尋產品，他還曾領導 Gmail、Google Docs，以及谷歌商用 app 的產品和設計團隊。

Taylor 於 1 月 31 日辭去雲端軟體公司 Salesforce (CRM-US) 共同執行長職務，再次由 Marc Benioff 獨立掌舵。Taylor 曾在谷歌和臉書公司 (後更名 Meta) 工作，2016 年因 Salesforce 收購其上一個新創公司 Quip 而加入 Salesforce，並在公司內迅速晉升，2019 年升任營運長，兩年後成為共同執行長。

兩人加入 AI 戰場之際，正值各大科技巨擘相繼參戰。

微軟甫投資聊天機器人 ChatGPT 背後公司 OpenAI，並宣布在自家搜尋引擎 Bing 中加入 AI 技術。谷歌緊接著宣布 AI 聊天機器人技術 Bard，採用谷歌內部對話應用語言模型（LaMDA），計劃在經過幾周測試後將向大眾推出。蘋果 (AAPL-US) 則宣布下周將舉行內部峰會討論。

中國搜尋引擎百度 (BIDU-US) 也不落人後，宣布推出類似 ChatGPT 的產品「文心一言」，預計 3 月完成內部測試後會向大眾開放；阿里巴巴 (BABA-US) 跟進宣布正在研發類似產品，目前已開放內部員工測試，媒體報導指出，阿里巴巴可能將 AI 技術與自家商務行動通訊軟體「釘釘 (DingTalk)」深度結合。

然而，谷歌 Bard 在回答問題上失誤，令 Alphabet 周三 (8 日) 收挫 7.68%，因外界擔憂谷歌搜尋引擎尚未準備好與 AI 整合。