SpaceX進行星艦發射前關鍵測試 星鏈今年將開始賺錢

SpaceX 周四 (9 日) 為「星鑑」(Starship) 執行靜態點火測試，同時點燃 31 具引擎，為最快下個月執行首次軌道任務前的重要關卡。總裁兼營運長 Gwynne Shotwell 同日表示，火箭發射等幾個主要業務已經開始賺錢，而提供衛星高速網路的星鏈 (Starlink) 今年也可望開始獲利。

SpaceX 周四為星艦執行靜態點火測試，點燃超重型推進器的引擎。馬斯克在推特上說，一開始計劃同時點燃推進器上共 33 具引擎，最後成功點燃 31 具，已是進入軌道的足夠數量。

取自馬斯克推特

引擎點火測試成功後，SpaceX 才能獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 頒發發射許可，並正式執行任務。

星鑑已和美國太空總署 (NASA) 簽約，負責太空人登陸月球的任務，最終目標是把人類送上火星。

Shotwell 本周三曾說，「最快大約下個月」執行軌道任務。目前不清楚星艦會否在此前舉行另一次引擎測試，星艦也沒有為軌道任務訂下官方時間表。

參加直播的太空媒體評論員說，這次試射同時點燃 31 具引擎的推動力約 1700 萬磅，似乎創下單枚火箭所能產生最大推力的新紀錄。俄羅斯 N1 為 1050 萬磅，NASA 的 SLS 火箭為 800 萬磅。評論員還說，這也創下火箭同時點燃引擎數量的紀錄，超越 N1 的 30 具。

SpaceX 營運狀況

Shotwell 周四在一場航太產業活動中說明這家未上市公司的業務現況，其中，星鏈去年單季現金流已經轉正，今年將開始獲利。

目前無法確知這裡所說的賺錢，是用哪種指標衡量，SpaceX 也未對媒體提問置評。

Shotwell 說，公司從業務賺到的收入都投入各項開發計畫，「各項業務的現金流，基本上已足夠支應我們的開發計畫，如果有不夠的地方，我們就會接受外部投資。」

華爾街日報 (WSJ) 曾在檢視內部文件後報導，SpaceX 在 2013 年和 2014 年有小幅營業利益，2015 年則因為一架載貨火箭而虧損。不過 SpaceX 近年積極增加火箭發射任務，而且星鏈網路衛星事業的訂閱人數已突破 100 萬。