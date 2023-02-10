台積電1月營收2000.5億元 月增3.9%創歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(10)日公告 1 月營收 2000.51 億元，月增 3.9%，重返 2000 億元大關，並較去年同期增加 16.2%，創歷年同期新高。

受終端需求持續疲弱，及客戶進一步庫存調整影響，台積電預估第一季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，符合市場預期，以 1 美元兌換新台幣 30.7 元計算，營收估達 5095.2-5372.5 億元，相當於季減 14-18%。

台積電表示，終端市場對智慧型手機與 PC 需求進一步下滑，7/6 奈米產能利用率低於 3 個月前預期，預期這種情況會持續至上半年，半導體產業庫存需要幾季回升至健康水位，下半年 7/6 奈米需求估將溫和成長。

台積電去年第四季獲利創新高，每股純益達 11.41 元，下周董事會將討論股利配發案，不過，由於資本支出仍處於高檔，加上持續擴建新廠，今年折舊費用更較去年增加 3 成，市場預期，台積電去年第四季股利可望仍將維持 2.75 元水準。



台積電今日股價收在 545 元，攀去年 6 月以來新高；股神巴菲特管理的波克夏公司將於 2 月 15 日前公布 13F 報告，對台積電持股比重是否會增加，備受市場矚目。

