〈美股早盤〉企業強勁財報蓋過升息擔憂 主要指數開高

隨一系列強勁的企業季度財報和高於預期的美國就業市場數據出爐，蓋過市場對聯準會（Fed）升息路徑的擔憂，美股主要指數周四（9 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或 0.9%，標普 500 指數漲逾 0.6%，費城半導體指數漲近 2.3%。

美國勞工部周四公布數據顯示，初領失業金人數報 19.6 萬人，高於市場預期 19 萬人與前值 18.3 萬人，為 6 周以來首次上升，不過仍在歷史低點，儘管經濟不確定性不斷上升，但數據凸顯就業市場韌性。

另外，美國上周續領失業金人數報 168.8 萬人，高於市場預期的 165.8 萬人，也高於修正後前值 165 萬人。

美國聯準會（Fed）多位官員本周重申需要繼續升息以遏止通膨，鷹派言論削弱市場樂觀情緒。聯邦基金期貨市場價格反映出利率將上升，一些選擇權交易員押注美國基準利率將達到 6%。

瑞信分析師 Andrew Garthwaite 表示，美國反彈過頭，市場低估薪資成長黏性。超預期火熱的就業市場可能讓今年年初美股的反彈化為泡影，看著遲遲不降溫的就業數據與仍然寬鬆的市場環境，華爾街投行紛紛發出警告。

儘管投資人對 Fed 將保持鷹派立場的預期升溫，預料 Fed 在未來幾個月大幅提高基準利率，但投資人仍在湧入較長期的公債市場。投資人在周三的 10 年期美國公債標售中買入創紀錄的 95%，目前該債券殖利率維持在 3.61%，即使在預期 Fed 升息的情況下，這凸顯殖利率高於 3.5% 的吸引力。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周三警告，不要過早宣布戰勝通膨，一旦價格上漲最終「具有黏性」，那麼聯準會可能會將利率提高到 5% 以上。另外戴蒙也說，除非提高債務上限，否則美國面臨的債務違約可能是「災難級的」。

截至台北時間周四（9 日）22 時許：

焦點個股：

Affirm(AFRM-US) 早盤下跌 11.92%，至每股 14.11 美元

提供「先買後付」(BNPL) 服務的金融科技公司 Affirm 下調財測並表示將裁員 19%，即約 500 名員工，原因是宏觀經濟逆風導致借貸成本上升。該公司預估今年全年營收介在 14.75 億至 15.5 億美元區間，低於先前預估的 16 億至 16.75 億美元，也不及市場普遍預期的 16.4 億美元。

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 3.71%，至每股 115.93 美元

迪士尼上季營收報 235.1 億美元，優於分析師預估的 233.9 億美元；經調整後美股獲利報 0.99 美元，高於分析師預估的 0.74 美元。另外，該公司計畫在重組過程中裁員 7,000 人，尋求 55 億美元的成本節省計畫，並且重申公司到 2024 年實現串流媒體業務營利的目標。

Robinhood(HOOD-US) 早盤上漲 0.57%，至每股 10.53 美元

羅賓漢（Robinhood）上季營收年增 5% 至 3.80 億美元，低於市場預期的 3.95 億美元；淨損 1.33 億美元，去年同期為 4.23 億美元，虧損大幅收窄 61%。該公司預估，今年全年 GAAP 總營運費用介在 23.75 億美元至 25.15 億美元區間。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.6 萬人，預期 19 萬，前值 18.3 萬

美國上周續領失業金人數報 168.8 萬人，預期 165.8 萬，前值 165 萬

華爾街分析：

Tribeca Investment Partners 投組經理 Liu Jun Bei 認為，Fed 不會在今年內降息，並指出 Fed 在提高利率方面落後曲線，在降低利率方面肯定會非常緩慢。

Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師 Susannah Streeter 表示，投資人正擺脫對美國利率走勢的又一波不安情緒，因為盤後出爐一系列優於預期的企業財報。