通用汽車與格芯簽署3年協議 確保美國製晶片供應

通用汽車和晶片製造商格芯（GlobalFoundries, 格羅方德）周四（9 日）宣布一項長期協議，後者將為前者提供美國製造的晶片，此協議將能讓通用汽車在新冠疫情期間避免造成數百萬輛汽車停產的晶片短缺問題。

格芯表示該協議為期至少 3 年，是同類協議中的第一個，並且會在其紐約州北部的製造廠替通用汽車主要的晶片供應商建立專門的產能。

格芯執行長考菲爾德（Tom Caulfield）向路透表示，他認為支持美國製造使該公司在尋求部分融資時更具競爭力。另外，這是汽車製造商直接去代工廠替他們的需求保留產能，與代工廠進行適當的共同投資，以實現最佳的經濟效益。

菲爾德還說，格芯正與幾乎所有全球主要的汽車製造商進行談判，此次通用汽車的協議並不意味著不會與其他車商簽訂協議。

2021 年底，當時正值晶片短缺最嚴重的時期，格芯與福特汽車 (F-US) 共同宣布一項不具約束力的協議，可能涉及替福特增加產能，不過當時福特並未提供任何有關協議的細節，此後也從未披露過。

福特上周曾表示，由於無法採購晶片和其他供應鏈問題，導致去年第四季獲利比預期減少 20 億美元。

另一方面，通用汽車表示正在努力簡化汽車中獨特晶片的數量，目前在確保供應商生產晶片的能力，因預期晶片的整體使用數量將會增加。

通用汽車全球產品開發主管 Doug Parks 在聲明中表示：「隨汽車成為技術平台，我們預估未來公司對半導體的需求將增加一倍以上。」

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價上漲 2.48%，每股暫報 42.60 美元；格芯 (GFS-US) 股價上漲 4.28%，每股暫報 65.41 美元。