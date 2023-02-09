美元指數雖已回落 美企仍難喘息

美元指數在過去 4 個月從 20 年高點迅速回落，讓許多高風險資產和新興市場投資人鬆了一口氣。不過，種種跡象顯示，這幾個月美元史詩般的漲勢逆轉，並未給美國大型跨國企業帶來多少喘息的機會。

FactSet 截至周一 (6 日) 的數據顯示，標普 500 指數成分股中，營收半數以上來自美國以外的跨國企業第 4 季獲利預計下滑 8.7%。相較之下，銷售額大部分在美國本土的企業獲利降幅預計將只有 3%。

在海外銷售商品的美國跨國企業特別容易受到美元飆升的影響，因這會導致以非美貨幣計價的銷售額縮水。雖然美元在去年前 3 季大幅飆升後，目前已較 9 月最高點下跌約 8%。不過，由於美元匯率整體仍處於歷史高點，較上年同期上漲約 7.5%，許多企業的苦難尚未得到真正緩解。

Truist Advisory Services 聯合投資長勒納 (Keith Lerner) 指出，「我們剛剛度過第 4 季，美元才剛開始走弱，全部影響還沒有反映出來。」他預計美元的強勢不會持續太久，未來幾個月美元或將橫向波動。

在 2008 年金融危機後的十多年時間裡，外匯市場一直水波不興。因此許多跨國企業縮減匯率對沖操作，不再大量購買保護免受匯率波動影響的衍生品，而這也使得它們在去年美元開始大幅升值時措手不及。

還好之後美國通膨放緩，促使部分投資人押寶 Fed 正接近升息周期的尾聲，讓美元的升勢畫上一個暫時的休止符。自美元指數 9 月見頂以來，標普 500 指數至今累計飆升 13%。

就營業範圍而言，科技業無疑最容易受到外匯波動的影響。標普 500 指數科技股中有 58% 銷售額來自於國際市場，在 11 個類股中占比最大。

蘋果公司 (AAPL-US) 上季營收為近 4 年來首次下降。該公司表示，當季不利的匯率波動對公司業績構成挑戰，經匯率波動調整後，公司營收實際上是成長的。

除了蘋果外，IBM (IBM-US) 第 4 季銷售額勉強持平，美元走強使其營收減少逾 10 億美元。該公司預計，今年下半年外匯因素可能重新帶來業績利多。