持股還是持幣？20年大數據揭秘 A股市場節後「紅包行情」機率有多大？

農曆春節後，中國股市「紅包行情」是否繼續上演，是近期投資人的熱門話題。過去 20 年行情數據顯示，春節前五個交易日和春節後五個交易日的上漲機率，均有 80%。

據《證券時報》報導，Wind 統計數據顯示，2003 年至 2022 年的 20 年間，春節前後 A 股上漲很高，具體表現為：春節前五個交易日，上證指數平均漲 1.72%，20 個年份中，16 個年份走高；春節後五個交易日，上證指數平均漲 1.32%，20 個年份中，16 個年份上揚；春節後 10 個交易日，上證指數平均漲 1.64%，20 個年份中，14 個年份上漲。

整體而言，A 股市場確實存在明顯「春節效應」，市場在春節後的表現多數不錯，各大寬基指數上漲機率較高。

各大指數對比方面，春節前五個交易日，深市表現總體比滬市搶眼。2003 年以來，深證成指、創業板指節前一周平均漲幅分別為 2.74% 和 2.49%，均高於上證指數的 1.78% 和上證 50 的 1.74%。

近期不少機構看好節後市場。博時基金宏觀策略部表示，結合歷史經驗，考慮到市場流動性保持寬裕、經濟緩慢回暖，加上利多政策預期，今「年春季躁動」值得期待。

廣發基金認為，總體來看，防控和地產政策的變化，意味經濟預期有所修復，在資產配置的大方向，從「股弱債強」轉向「股強債弱」，在股票行業配置上適度加碼消費和地產。在此背景下，廣發基金建議投資人今年的配置策略聚焦三個領域，一是以消費和地產為代表的政策調整受惠者，二是以新能源為代表的高端製造，三是以安全為主題的自主可控。

招商證券則指出，在經濟改善預期加強、流動性相對充裕，人民幣匯率持續升值、外資持續加倉共振下，市場保持強勢。節後投資人將開始關注「兩會」，市場有望繼續保持強勢。

與此同時，歷史數據顯示，春季期間境外市場的表現，對節後短期市場影響較大，尤其是節後開盤第一天，境外市場表現多半會影響 A 股市場。