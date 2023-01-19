瑞銀：2023年初全球股市反彈可能是假象

瑞銀週三 (18 日) 發布一份報告表示，2023 年初的全球股市反彈可能是假象，因為現在就斷言通膨危機消退為時過早。

全球股市在 2022 年暴跌後，今年迄今，由於投資人認為通膨即將消退，聯準會升息循環步入尾聲，中國重新開放等利多，全球股市回暖揚升，標普 500 指數上漲超 2%，中國滬深 300 指數大漲近 7%，歐洲 Stoxx 50 指數勁揚約 10%。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 週三在給客戶的一份報告中寫道：「2023 年初的全球股市反彈可能是假象，因為現在就認為通膨威脅已完全消退還為時過早，核心通膨率高於預期的可能性仍是市場面臨的一個風險。」

核心通膨率高於預期的可能性仍是市場面臨的一個風險 (圖片：AFP)

歐元區和美國 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 上升，儘管總體通膨減速。同時，歐洲和美國的就業市場在招聘和薪資成長方面依然強勁。美國去年 12 月份平均時薪年增 4.6%，儘管低於 11 月的 4.8%。

聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三皆表達對通膨的擔憂，引發美股道瓊大跌逾 610 點。

兩位官員皆承認，美國通膨總體趨勢放緩，但需要進一步升息至 5% 或更高，才能將通膨率拉回到 2% 的目標。

Haefele 指出，雖然今年全球股市開局強勁，但建議投資人切勿自滿。經濟數據仍然不穩定，很難確定近期令人鼓舞的經濟趨勢是否會持續下去。