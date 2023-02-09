〈房產〉全台去年住宅開工坪數623萬坪創歷史新高 高雄成六都焦點

前幾年預售市場火熱，去 (2022) 年開工量寫下新紀錄，依內政部統計，去年住宅類開工宅數共 14 萬 5647 宅，總樓地板面積將近 623 萬坪，雙雙創下統計以來新高，與前年 (2021) 相比宅數年增 11.7%、面積增加 10.2%，六都中增加最多為高雄市。

高雄市 2022 年住宅開工宅數增加 59.9%、面積增加 46.2%，而六都以外縣市，開工量增加最多的竟然是台東縣跟嘉義市，有超過 170% 的年增幅。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年雖然房市降溫，預售買氣大不如前，但 2020 及 2021 年預售市場大開紅盤，投資開發蔓延至蛋白區，累積龐大量體，且缺工、缺料的問題逐漸緩解，雖然目前房市有打房、升息等困境，但預計 2-3 年後交屋，屆時市場可能有不同景象，且平均地權條例修正案上路後，預售轉賣受限制，增加以成屋投資置產的意願，讓開工量寫下新高。

綜觀去年各縣市住宅開工量，並與前年相比，六都僅台中市宅數年減 8.5%，台南市幾乎持平，高雄市宅數大增 59.9%、面積年增 46.2%，其住宅開工面積高達 86 萬坪，超過 9 棟高雄 85 大樓的樓地板面積，桃園市宅數與面積也分別有 27.7%、23.4% 的顯著成長，台北市宅數增加 17.6%，新北市則增加 7.7%。

住商不動產高屏澎區執行協理林祺博指出，高雄市近幾年力推半導體 S 廊帶，吸引大型企業進駐，不但創造房市亮度，未來也能增加廣大的就業機會，預期日後有人口紅利帶動，前幾年新案買氣非常熱絡，使得開工數量大幅增加。

而六都以外縣市與前年相比，住宅開工量大幅增加的都不是印象中的購屋熱門地區，宅數年增幅前三名分別為台東縣、嘉義市及南投縣，台東縣住宅開工宅數大增 225.7%、面積增加 165.9%，嘉義市宅數及面積分別有 172.5、173.7% 的成長，南投縣宅數增加 40.8%、面積年增 33.6%，郎美囡表示，全台房價走揚後，開發商及買方開始往低價區推案及購屋，尤其這些區域還有許多待開發地段，搭上全台房市熱潮以及較低的購屋門檻，吸引買方注意，加上前年的基期低，因此有大幅度的成長。

郎美囡表示，從前年開始，開工數量創下新高，案量大的區域在未來可能形成賣壓，央行的選擇性信用管制及平均地權條例修正案促使建商、開發商調控供給量，且平均地權條例新案上路後，限制預售轉售，預售案交易量不易再寫新高，如此高量的榮景恐難再現。