北市遇規模6強震恐倒4000建物 蔣萬安：加速危老重建

土耳其遭遇強震，台灣人口稠密區的住宅抗震能力也引發關注，台北市長蔣萬安今 (8) 日表示，根據內政部數據顯示，台北市若發生規模 6 以上的地震，大概會有 4000 多棟建物倒塌，未來將會加速推動台北市的危老重建。

蔣萬安指出，大家都非常關心台北市相關建築耐震係數等，他已經請各局處規畫，對台北市整體未來都更，或是老屋危老重建，都會儘速來推動。

北市建管處長虞積學表示，屋齡達 30 年以上老舊建築物辦理結構安全性能評估，若經判定耐震能力不足且未裝設電梯或改善不具效益者，起造人可擬具重建計畫，檢具土地及建築物所有權人 100% 同意書後向建管處申請重建，除了可申請補助結構安全性能評估費用外，也可同時申請重建計畫補助費用。

根據補助方案內容，初步評估方面，總樓地板未達 3000 平方公尺者，每棟 12000 元，樓地板面積達 3000 平方公尺以上者，每棟 15000 元，評估機構查核費每棟 1000 元；詳細評估部分，每棟不超過評估費的 3 成或 40 萬元。

虞積學指出，為積極促使北市老舊房屋加速重建，北市府自 2018 年起培訓「危老重建推動師」16012 人，為市民提供法令解說，協助社區住戶整合意願、輔導申請耐震能力評估、提具重建計畫等，並由具有服務熱忱的推動師，籌組跨領域的服務團隊，設置「危老重建工作站」，由危老推動師進駐輪值，為社區居民提供免費的在地化諮詢服務及文宣品索取。

