〈房產〉觀望氣氛籠罩 12月房貸、土建融年增率雙創波段低

台灣央行今 (1) 日公布 12 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 3773 億元、3 兆 978 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率僅 6.52%，呈現連 9 跌，並創 2020 年 3 月以來低點，而土建融餘額年增 10.31%，較上月下滑 1.68 個百分點，不僅連 2 減，更一口氣創 2019 年 7 月以來新低。

央行指出，年底處交屋旺季，但整體房市交易縮減，六都 12 月交易量年減 25.1%。

據央行日前公布 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款共 644.95 億元，雖較上月上揚 43.65 億元，並來到去年 6 月以來相對高點，但卻是 3 年來同期低點。

房仲業者指出，在全球經濟復甦力道趨緩以及去年連續升息的狀況下，民眾翻轉對房市預期，購屋態度轉趨保守。

而最新公布的 1 月六都建物買賣移轉棟數更僅剩 12613 棟，儘管主要是反映史上最長春節 10 天連假效應，房仲業者仍認為，央行自去年以來有感升息已令房貸族負擔更吃重，隨著市場觀望氣氛濃厚，今年房市交易不容過度樂觀。

台灣經濟研究院則說明，營造業者手中案量尚屬充足，相較之下，不動產業除了投資客持續退場，自住客購置房產的評估時間也拉長，房市景氣保守。