〈房產〉2022房市人氣王出爐 桃園龜山贏台中 每100戶有10.5戶買房

2022 年房市趨冷，全台買賣移轉棟數年減 8.6%，六都除了台中市年增 1.4%，其他五都都有 6~17% 的年減幅，不過從六都各行政區的家戶購屋比，表現出房市降溫之際，買氣聚集於何處備受矚目，去年房市人氣王為桃園市龜山區，家戶購屋比 10.5%，代表龜山區每 100 戶有 10.5 戶買房，台中烏日區以 9.9% 排名第二。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，桃園龜山有 A7 重劃區，地理位置靠近新北市林口區，但價格比機場捷運 A8、A9 站周邊低，近幾年不僅有交屋量挹注，由於桃園市社會福利佳，能吸引自住人口逐漸匯集，甚至吸納來自雙北的購屋族。

家戶購屋比依據區域的買賣移轉棟數及家戶數，統計平均每 100 戶有幾戶買房，以此評估單一區域的房市買氣，綜觀六都家戶購屋比前 10 名行政區桃園市龜山區及觀音區分居一、三名，台中烏日區位居第二，台中市北屯區雖然未擠進前三，但其為前十名中唯一買賣移轉棟數破萬的行政區。

住商不動產中區協理賴萬表示，台中市諸多行政區題材豐富，烏日區的高鐵娛樂購物城土地面積高達 4.8 萬坪，將會成為全台最大百貨商城，後市可期，至北屯區這幾年人口快速成長，各大重劃區也有購物中心、軌道等話題，建商推案熱烈，買氣也相當高，隨著交通網絡及生活機能日漸成熟，遷入人口有增無減。

此外，觀察行政區家戶購屋比前四名都是比各縣市核心行政區價格稍低的區域，郎美囡分析，房價經過資金潮拉動，提高入手門檻，房市受政府打房及經濟因素衝擊後，買方對於房價漲勢過猛的區域略有疑慮，反觀低價區若尚有議題可發酵，或地段通勤可替代周邊高價區，則依然可吸引有自住或置產需求的買方。