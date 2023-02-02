〈房產〉市調：北台灣去年Q4新建案房價漲幅趨緩 基隆出現漲不動疲態

市調機構調查顯示，隨著各利空因素產生的阻力越來越大，去年第四季房價漲幅收斂。據住展統計，北台灣去 (2022) 第四季新成屋、預售屋房價平均年漲幅約 15.2%，其中，基隆新建案在第四季止住漲勢，平均每坪單價維持與第三季相同的 24.6 萬元。

統計顯示，基隆市和宜蘭地區近一年來房價漲幅相對小，兩區年增幅皆未達 10%。基隆市 Q4 新建案平均房價每坪 24.6 萬元，與第三季持平，再與 2021 年同期相比，新建案年漲幅約 8.4%。

住展企研室經理成采錡表示，因多重利空因素讓買盤持續觀望，北台灣各縣市去年第四季房價上漲力道都不如第三季，新竹地區季漲幅更直接砍半，預估今年第四季北台灣平均房價將在桃竹市況衰退下持續盤整。

台北市新建案去年第四季每坪漲至 106.6 萬元，較第三季每坪上漲 1 萬元、季漲幅約 0.95%，房價連六季改寫歷史新高；與 2021 年同期相比，每坪上漲 11.5 萬元，年漲幅 12.1%。

成采錡表示，儘管北市房價季漲幅縮小，去年第四季大同、南港新建案均價仍紛紛跨上 9 字頭，與均價 7 字頭的萬華、文山拉開差距。且因接下來市中心還有多宗高價指標案將進場銷售，就目前觀察，北市房價仍具備上漲動能。

新北市去年第四季新建案房價上升到每坪 48.2 萬元，較第三季約 2.8%，房價連續五季創新高；較 2021 年同期，上漲約 10.3%。由於目前市場買盤以自住客占大宗，新北房價漲勢續由蛋白區領軍，如五股、汐止新建案均價，並已在去年底同步站上 4 字頭。

桃園去年第四季新建案每坪 31.5 萬元、季漲幅約 1.9%，與前年同期相比，價位年漲幅約 14.5%，僅次於新竹地區。但自由去年下半年起，桃園房市整體買氣轉淡，僅少數個案表現較佳，加上新案開價普遍保守，單季房價漲勢趨緩。