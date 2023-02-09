〈稅收統計〉房市吹冷風 房地產相關稅收全衰退 土增稅腰斬最慘

升息、工作天數減少等不利因素讓房市吹冷風，包括土增稅、契稅及個人房地合一稅的 1 月稅收皆同步衰退，其中，土增稅單月稅收 51.11 億元、年減幅逾 5 成；契稅、房地合一稅也各有 4 成、3 成以上跌幅。

根據財政部今 (9) 日公布稅收統計，土增稅 1 月稅收 51.11 億元、年減幅 52.1% 呈現腰斬，連續 10 個月衰退。財政部統計處專委梁冠璇表示，衰退縣市主要以六都為主，土增稅較去年同期減少約 16 億元。

以個別縣市來看，台中市土增稅收年減 13.8 億元，主要以西屯區為主，台北市及新北市分別減少 8.8 億元，其中台北市主要以內湖區為主，新北市則是集中在新莊區。

契稅部分，1 月實徵淨額 9 億元、年減幅達 44.1%，連續 5 個月衰退，六都中新北市年減 2 億元，主要集中在淡水區；高雄市年減 1 億元，以鼓山區為主；台中市年減 0.9 億元，主要以北屯區為主。

在個人房地合一稅部分，1 月實徵淨額共 13.98 億元，年減幅 36.1%，為 2018 年 2 月以來第二次衰退。六都中以台南市年減幅高達 74.8%，台北市、桃園市年減幅逾 4 成，台中市也比去年同期衰退 4 成。

梁冠璇指出，土增稅、契稅及個人房地合一稅衰退，除與春節導致工作天數減少有關，加上中央銀行去年連續 4 次升息，在自住與投資的房產交易成本墊高的情況下，讓市場持續觀望，也影響交投意願。