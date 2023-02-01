〈房產〉去年全台建物拍賣移轉棟數年減量1.5% 六都呈現南北兩樣情

內政部今 (1) 日公布 2022 年全台建物拍賣移轉棟數，交易量合計 4183 棟，較 2021 年量縮 1.5%，六都呈現南北兩樣情，顯見南二都熱度漸退，已經有持有人不堪壓力，房屋被迫拍賣。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，去年央行啟動升息循環增加房貸負擔，成交量緊縮，房市交易來到六年新低，但過去法拍量往往是空頭重要指標，而今不增反減，意味著房價飆漲後，屋主只要願意降價，多數還能在成屋市場中解除燃眉之急。

綜觀各都會表現，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，綜觀南北差異，台北市、新北市與桃園市分別減少 10.6%、11.6%、與 16.7%，而台中市、台南市與高雄市分別增加 7%，11.7% 和 12.5%，意味著在這波中南部交易大爆發過程中，持有人並非全面體質良好，只要利率環境與經濟環境改變，持有人就出現危機。北部因為退燒早，在資金退潮下，反而成為最持盈保泰的一群。

郎美囡認為，雖從總量來看，中南部仍屬於低量，但隨著升息壓力逐漸增加，今年央行可能還有升息計畫，同時還有政府打房政策磨刀霍霍，即使低價區仍有吸金效果，但長期來說，面對不能確定的下半年，屋主還是要留意自身財務狀況，避免讓資產被法拍或是被迫降價出售。