〈紐約匯市〉Fed官員鷹聲不斷 DXY微幅走高

隨著投資人暫停拋售美元，美元指數周三 (8 日) 幾乎沒有變化，在震盪交易中略微走高，儘管上周公布非農報告強勁，但似乎沒有對聯準會 (Fed) 的利率前景產生太大變化。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.06%，至 103.48。上周五的非農數據顯示美國就業意外激增後，美元短暫反彈至一個月高點。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二出席華盛頓經濟俱樂部時表示，若美國經濟保持強勁，利率可能需要高於預期，但也重申通膨正在趨緩。

鮑爾發表上述言論後，美元下跌。麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示：「美元走軟是因為鮑爾態度不強硬。他的談話中有幾點顯示，就業報告並未實際改變 Fed 的利率前景。」

繼明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 後，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三也加入進一步升息的呼籲行列，他認為，就緩解供需失衡來說，將聯邦資金利率調升至 5-5.25% 非常合理。

周三期貨市場定價顯示，市場預期聯邦資金利率將在 7 月達到略高於 5.1% 的高峰，同時也消化對 Fed 降息以及利率在年底前降至 4.8% 的預期。

FOREX.com 市場分析師 Joe Perry 稱：「市場消化了更高的終點利率，同時也消化年底前降息 1 或 2 碼的可能性，這對美元不利。」

歐元小跌 0.1% 至 1.0714 美元，是 1 月 9 日以來最低，投資人消化了歐洲央行 (ECB) 官員的鷹派言論。

德國央行總裁 Joachim Nagel 周二受訪表示，勿低估歐元區通膨風險，未來需要更多大幅升息。ECB 執行委員會成員 Isabel Schnabel 也坦言，近期歐元區通膨放緩主要是由能源成本回落所帶動，貨幣緊縮行動迄今的成效不彰，消費者物價上漲態勢仍存，潛在通膨水準非常高。

根據衍生品市場定價，交易員預期 ECB 將在今夏尾聲，把利率從目前的 2.5% 升到 3.5% 左右。

英鎊上漲 0.17% 至 1.2066 美元，繼續從昨日觸及的一個月低點回升。日元兌美元貶 0.26%，至 131.40 日元兌 1 美元。

商品貨幣齊步走低，紐元兌美元下跌 0.2% 至 0.6309 美元，加幣兌美元跌近 0.4%，至 1.3446 加元兌 1 美元。

澳幣也跌 0.5% 至 0.6923 美元，未能延續前一日的強勁升勢。澳洲央行周二 (7 日) 將現金利率調升 1 碼，帶動澳幣勁揚逾 1%。

截至台灣時間周四 (9 日) 約 6:00 價格: